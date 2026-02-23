Berlin/Gelsenkirchen (ots) -evocenta präsentiert auf der CCW 2026 erstmals die EMMAAI-Suite. CCW-Besucher haben die Möglichkeit die neuesten technologischen Entwicklungen von EMMAAI live in Berlin zu erleben.Die EMMAAI-Suite vereint zwei KI-Lösungen:EMMAAI Compliance ist die einzige halluzinationsfreie und damit rechtssichere KI-Agentin auf dem Markt. Sie ist aufgrund ihrer absoluten Datensicherheit insbesondere für den öffentlichen Sektor und regulierte Branchen ideal. Sie ist optimal für repetitive Anfragen über Telefon sowie Chat und E-Mail geeignet. Sie kann Dokumente an Nutzer versenden, stößt Automatisierungen an und legt zu jeder Anfrage automatisch ein Ticket an. Komplexe Fälle übergibt sie nahtlos an menschliche Experten.EMMAAI Insight macht internes Unternehmenswissen für Mitarbeiter sofort nutzbar. Mitarbeiter können mündlich oder schriftlich Anfragen und Aufträge an EMMAAI Insight senden. Sie erkennt per intelligenter Analyse von Text- und Spracheingaben zuverlässig den Kontext und erzeugt klare, strukturierte Antworten - ausschließlich auf Basis freigegebener Dokumentationen und abgesichert durch ein mehrstufiges Sicherheits- und Qualitätsmodell.Die EMMAAI-Suite steigert die Servicequalität im Kunden-, User-, Bürger- und Mitarbeitersupport, entlastet Teams und senkt die Kosten deutlich. Made in Germany, DSGVO- und EU-AI-Act-konform.Am EMMAAI-Messestand haben Besucher die Möglichkeit die KI-Suite an den Demo-Stationen live zu testen und selbst zu entdecken, wie EMMAAI den Kundenservice revolutioniert. Auf zwei Bühnen wird der Mehrwert von EMMAAI anschaulich mit konkreten Best-Practice-Vorträgen vorgestellt.Wann: 24. bis 26. Februar 2026 auf der CCW in Berlin (Estrel Congress Center - Sonnenallee 225, 12057 Berlin)Wo: EMMAAI-Messestand: 2H11, Halle 2Bühnenslots:24.02.2026 | 12:00 Uhr | AI Stage25.02.2026 | 14:50 Uhr | HauptkongressPressekontakt:Laura Schuppert+49 209 730 805 30laura.schuppert@evocenta.comOriginal-Content von: evocenta GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161882/6221800