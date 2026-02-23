Die Unsicherheit an den Finanzmärkten ist spürbar zurückgekehrt. Geopolitische Spannungen, konjunkturelle Risiken und eine erhöhte Volatilität prägen das Bild. Was Anleger hinsichtlich Gold und Silber nun beachten sollten. Wichtig zu wissen: Vor einem Jahr waren die Perspektiven für ein Investment in Gold und Silber aus zwei zentralen Gründen günstiger als heute: Erstens notierten beide Edelmetalle deutlich unter ihren aktuellen Kursniveaus (Gold: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 BÖRSE ONLINE