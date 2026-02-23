Noch im Januar vermeldete der Atos-Konzern seine Zahlen und erklärte die Rückkehr auf den Wachstumspfad. Nähere Details dazu lassen sich hier bei der Bewertung der Zahlen vom 22. Januar meines Kollegen Rudolf Schneider finden. Der Aktienkurs lässt hierbei eine Stabilisierung vermissen, und so befindet sich der Titel weiter im Sinkflug. Abwärtstrend mit neuen Tiefs Der intakte Abwärtstrend bildet zu Wochenbeginn neue Reaktionstiefs seit dem Korrekturstart ...Den vollständigen Artikel lesen ...
