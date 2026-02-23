DAX tiefer - Zollfragen bremsen den Wochenauftakt

Makroökonomischer Überblick
Im Fokus des Tages steht der ifo-Geschäftsklimaindex für Februar, der am Vormittag veröffentlicht wird. Ökonomen rechnen mit einer leichten Aufhellung der Stimmung in der deutschen Wirtschaft, nachdem zuletzt mehrere Konjunkturindikatoren vorsichtige Stabilisierungssignale gesendet hatten. Der Index gilt als wichtiger Frühindikator für Investitionen und Beschäftigung und dürfte die Richtung für den DAX im weiteren Tagesverlauf mitbestimmen.
Meistgehandelte Aktien im Überblick
Airbus zeigt sich unter Druck. Hintergrund sind angepasste Gewinnerwartungen für die kommenden Jahre und anhaltende Skepsis mit Blick auf den Produktionshochlauf. Nach den jüngst veröffentlichten Jahreszahlen rücken nun vor allem die Auslieferungsziele für 2026 in den Fokus, was für erhöhte Umsätze im Handel sorgt.
Adidas tendiert fester. Der Sportartikelhersteller profitiert von der Einschätzung, dass Produktionsstandorte in Südostasien von der neuen US-Zollstruktur weniger stark belastet werden könnten als andere Regionen. Diese Perspektive sorgt für Kaufinteresse, nachdem der Titel zuletzt hinter dem Gesamtmarkt zurückgeblieben war.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|Silber
|Bull
|UN4VNQ
|8,34
|76,998573 USD
|8,97
|Open End
|Silber
|Bull
|UN4TVV
|12,11
|72,510977 USD
|6,14
|Open End
|Silber
|Bull
|UN4BYC
|13,11
|71,108852 USD
|5,57
|Open End
|MDAX
|Bear
|UG50C5
|7,22
|24646,111943 Punkte
|4,44
|Open End
|DAX
|Bear
|UG2ME4
|3,55
|25489,645853 Punkte
|70,17
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 23.02.2026; 10:00 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|Tui AG
|Call
|UG89B8
|0,97
|9,00 EUR
|4,11
|16.12.2026
|Deutsche Telekom AG
|Call
|UG7GRT
|4,85
|30,00 EUR
|4,06
|16.06.2027
|Bayer AG
|Call
|UG48MK
|4,06
|40,00 EUR
|8,03
|18.03.2026
|Vonovia SE
|Call
|UG9ZDJ
|1,16
|30,00 EUR
|7,56
|16.09.2026
|DAX
|Call
|UG9YYV
|15,90
|25700,00 Punkte
|8,44
|18.12.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 23.02.2026; 10:15 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|DAX
|Long
|UG6JZK
|1,16
|24007,765866 Punkte
|20
|Open End
|Airbus Group SE
|Long
|UN4W7D
|8,23
|172,536 EUR
|15
|Open End
|Rheinmetall AG
|Long
|UG46FK
|4,66
|1160,831196 EUR
|3
|Open End
|Amazon Inc.
|Long
|HD2RW4
|6,23
|140,184778 USD
|3
|Open End
|OMV AG
|Long
|UG3UNP
|19,97
|36,523904 EUR
|3
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 23.02.2026; 10:20 Uhr;
Weitere Hebelprodukte finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct im stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches UniCredit Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!
Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.
Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank GmbH zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Funktionsweisen der Produkte: https://blog.onemarkets.de/funktionsweisen