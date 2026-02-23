© Foto: Daniel Karmann - dpaNach schwächeren Orders und verhaltener Prognose ist die Krones-Aktie unter Druck. Warburg Research bleibt optimistisch, erhöht das Kursziel auf 187 Euro und sieht vor allem bei der EBITDA-Marge deutliches Potenzial.Die vorläufigen Zahlen und der Ausblick von Krones AG für das Geschäftsjahr 2026 haben am Markt für Ernüchterung gesorgt. Niedrigere Auftragseingänge und ein gemeldetes Umsatzwachstum von lediglich 1 bis 3 Prozent lösten eine negative Kursreaktion aus. Investoren fürchten, dass das geringere Wachstum die Margenausweitung bremst und das Mittelfristziel von 7 Milliarden Euro Umsatz bis 2028 ins Wanken geraten könnte. Die Krones-Aktie hat im vergangenen Monat rund 4 Prozent …Den vollständigen Artikel lesen
