Es müssen nicht immer Amazon, Netflix, Nvidia und Co sein - auch bei Nebenwerten winken dreistellige Renditen. Jüngst hat die Aktie eines angeschlagenen Videokameraspezialisten ein regelrechtes Kursfeuerwerk abgefackelt: Binnen drei Tagen schoss der Aktienkurs in der Spitze um 384 Prozent nach oben. Der Auslöser für die Kursrally bei Mobotix ist schnell gefunden: Die neuesten Zahlen des Videokameraspezialisten aus Langmeil in der Pfalz zeigen, dass der Turnaround dank eines neuen Mehrheitsaktionärs ...Den vollständigen Artikel lesen ...
