Heute kommen die Aktionäre von JPMorgan zu einem kleinen Investorentag zusammen. CEO Jamie Dimon will Investoren erklären, wieso die Ausgabenpläne für 2026 höher als ursprünglich erwartet ausfallen sollen. Das könnte für größere Kursbewegungen bei der Aktie sorgen. Zuletzt fehlte eindeutig der Schwung.Der Markt wartet heute auf ein Update von Dimon zu den jährlichen Kosten der größten US-Bank. Mit den letzten Quartalszahlen stellte der Vorstand für das laufende Jahr erstmals Kosten von mehr als ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär