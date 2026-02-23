Pressbaum (ots) -Neue alkoholfreie Bio-Cocktailsirupe ab sofort auch in Deutschland erhältlichHöllinger lässt bereits im Februar Urlaubsstimmung aufkommen. Die österreichische Fruchtsaftmarke präsentiert drei neue Bio-Cocktailsirupe - perfekt für länger werdende Tage, bewussten Genuss und kreative Mix-Momente. Die bestehende Cocktailsirup Range wird mit den Sorten Bellini, Strawberry Daiquiri und Piña Colada erweitert. Alle Neuheiten sind ab jetzt deutschlandweit im Höllinger Online-Shop und auf Amazon erhältlich.Wenn die Tage länger werden und der Wunsch nach leichten, erfrischenden Getränken steigt, erweitert Höllinger sein Sortiment um neue alkoholfreie Produkte. Die drei neuen Bio-Cocktailsirupe setzen auf fruchtige Aromen, internationale Cocktail-Inspirationen und unkomplizierte Zubereitung - entwickelt für unvergessliche Momente und modernen Genuss ohne Alkohol.Neue Bio-Cocktailsirupe für kreative MixmomenteDie neuen Bio-Cocktailsirupe orientieren sich an bekannten Cocktail-Vorbildern, übersetzen diese jedoch bewusst in eine alkoholfreie Spritz-Welt. Gemischt mit Sodawasser im Verhältnis 1:9 entstehen erfrischende Drinks, die leicht, aromatisch und vielseitig einsetzbar sind - zu Hause ebenso wie in der Gastronomie.Bio Bellini CocktailsirupDer Bio Bellini Cocktailsirup greift die Idee des italienischen Klassikers auf und rückt den feinen Pfirsichgeschmack in den Mittelpunkt. Perfekt geeignet, um ihn unkompliziert mit Soda aufzuspritzen oder als Basis für kreative Drink-Kreationen zu verwenden.Bio Strawberry Daiquiri CocktailsirupFruchtige Erdbeere trifft auf erfrischende Limette: Die aromatische Komposition beim Bio Strawberry Daiquiri verleiht alkoholfreien Mixgetränken Charakter und macht die Sorte zu einer spannenden Ergänzung für alle, die klassische Erdbeeraromen neu erleben möchten.Bio Piña Colada CocktailsirupMit dem Bio Piña Colada Cocktailsirup setzt Höllinger auf exotische Ananas-Kokosnoten und pures Urlaubsgefühl. Die Rezeptur verzichtet bewusst auf cremige Komponenten und bleibt dadurch erfrischend, fruchtig und vielseitig einsetzbar - von der puristischen Soda-Variante bis zu individuellen Kreationen.Die bestehenden Geschmacksrichtungen, wie Aperitivo, Mojito, Virgin Tonic, Limoncello und Berry Royale, zählen zu den gefragten Favoriten im Sortiment und stehen für unkomplizierten, bewussten Genuss. Mit den drei neuen Sorten unterstreicht Höllinger einmal mehr den anhaltenden Trend zu alkoholfreien Alternativen und reagiert auf die stark wachsende Nachfrage nach hochwertigen Produkten für moderne, alkoholfreie Genussmomente.Zu den neuen Cocktailsirupen Höllinger Onlineshop (https://hoellinger-juice.at/cocktailsirup/)Pressekontakt:Himmelhoch GmbHSophie Harfmann, MATelefon: +43 676 623 4144E-Mail: sophie.harfmann@himmelhoch.atOriginal-Content von: Höllinger, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/163132/6221821