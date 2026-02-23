NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Danone mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Overweight" belassen. Analystin Celine Pannuti passte ihre Schätzungen am Sonntag an den Quartalsbericht der Franzosen an. Ab dem zweiten Quartal 2026 rechnet sie wieder mit einem organischen Umsatzwachstum von 4 Prozent und mehr./rob/ag/gl
