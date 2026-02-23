München (ots) -Reisen statt Urlauben - mehr und mehr Deutsche suchen den Ausbruch aus dem hyperoptimierten Alltag und lassen sich 2026 von Gefühlen statt purer Räson auf Reisen schicken. Das besagt ein neuer Report, den ALL Accor, das omnipräsente Treue- und Buchungslattform des französischen Hotelkonzerns Accor, gemeinsam mit der Trendforschungsagentur Globetrender durchgeführt hat. Grundlage des 'Experiential Travel Trends 2026 Report' ist eine repräsentative Studie mit rund 4.500 Reisenden aus neun Ländern, darunter auch Deutschland. Zusammengefasst in acht globale Reisetrends für das Jahr, stehen eine wachsende Sehnsucht nach Freiheit, Authentizität und emotionaler Intensität im Fokus."Reisen bedeutet mehr als einen Ortswechsel. Der wahre Wert liegt darin, emotional berührt zu werden. Denn die Zukunft des Reisens liegt nicht darin, was man sieht, sondern wie tief man fühlt.", so Mehdi Hemici, Chief Loyalty & E-Commerce Officer bei Accor.Reisen als Recharge: Gefühle statt Geografie?95 Prozent der befragten Deutschen stimmten im Rahmen des Reports zu, dass sie aus Reisen emotionale Kraft schöpfen. Für rund 20 Prozent sind die mit Reisen verbundenen Emotionen dabei sogar so zentral, dass sie diese als Anfangs-Kriterium bei der Online-Recherche für eine anstehende Reise sehen. Ein möglicher Paradigmenwechsel, der bedeutet, dass wir künftig nicht zu Orten, sondern Gefühlen reisen?Darauf stellt sich auch die Reiseindustrie ein. "Die Essenz des Reisens verändert sich. Auf der Suche nach dem tieferen Sinn und echter Verbundenheit lassen sich Menschen zunehmend von Emotionen leiten. Der Experiential Travel Trends Report zeigt, dass wir diese neuen Erwartungen nicht nur verstehen, sondern sie aktiv mitzugestalten wollen. Mit ALL Accor reagieren wir daher nicht nur auf diese Trends, sondern gehen in die Führungsrolle," fasst etwa Alix Boulnois, Chief Commercial, Digital & Tech Officer die Strategie bei Accor zusammen.Die Gruppe zählt zu den weltweit führenden Unternehmen im Hospitality-Segment. Auch dank eines omnipräsenten Treue- und Buchungsprogramms, dass aus jedem Aufenthalt in einem der 5.700 Hotels der Gruppe ein Erlebnis machen kann: "Durch die Verbindung menschlicher Erkenntnisse mit dem strategischen Einsatz von Technologie wie KI schaffen wir über alle Marken hinweg einzigartige, hoch personalisierte Erlebnisse, die genau das widerspiegeln, was unsere Gäste fühlen möchten. Unser Fokus liegt - getrieben von Innovation - konsequent auf unseren Gästen."Doch was sind die für 2026 identifizierten Trends der Studie?1. "ENDORPHIN ECONOMY"Reisen wird zur Suche nach dem einen, mitreißenden Moment: kollektive Energie, gemeinsamer Jubel, Gänsehaut. 76 Prozent der Deutschen verbinden Live-Erlebnisse mit einem intensiven Glücksgefühl - ein Gefühl, für das sie gern reisen: über 52 Prozent würden für Konzerte reisen, gefolgt von Festivals (40,3 Prozent) und Sportevents (37,9 Prozent). Was zählt, ist weniger Status als Einzigartigkeit: "Once-in-a-lifetime"-Momente sind der wichtigste Treiber.Mit ALL Accor werden diese Emotionen erlebbar - vom Konzertbesuch in der illustren Somewhere Speakeasy Bar in der Accor Arena über den Monaco Grand Prix vom Balkon des Fairmont Monte Carlo bis zu Roland-Garros-Designzimmern im Pullman Dubai Downtown. Mitglieder erhalten Zugang zu über 7.000 Events pro Jahr in mehr als 110 Ländern. Loyalität wird zum emotionalen Reisepass.2. "HYPER PLAYGROUNDS"Hyper Playgrounds stehen für die Flucht aus einem überoptimierten Alltag - hinein in immersive Erlebniswelten, die Freude und Neugier wecken. 18 Prozent der befragten Deutschen suchen gezielt nach Hotels mit mutigem oder spielerischem Design; 55 Prozent zeigen grundsätzlich Interesse, setzen jedoch weiterhin Komfort und Qualität an erste Stelle.Besonders gefragt sind "hands-on"-Formate: 30,6 Prozent der Deutschen interessieren sich auch auf Reisen für interaktive Museen, 24,7 Prozent für gamifizierte Erlebnisse wie Escape Rooms. Auf ALL.com finden sich kuratierte Erlebnisse mit echtem Dopamin-Kick - etwa ein Gourmet-Dinner auf einer Plattform 50 Meter über dem Boden in Dubai bis hin zu pulsierenden Erlebnisdestinationen. Als Sinnbild der "Hyper Playgrounds" gilt Las Vegas, wo Accor mit dem Treasure Island TI Las Vegas Hotel & Casino, Handwritten Collection, sein Debüt am Strip gibt.3. "PORTABLE LIFESTYLES"Reisen heißt heute: gewohnter Lifestyle to go. International geben 95 Prozent an, dass ihnen die Beibehaltung ihres Lebensstils auf Reisen wichtig ist. Auch Reisende aus Deutschland achten unterwegs gezielt auf ihre Routinen - 35 Prozent auf vertraute Mahlzeiten, 34 Prozent auf ihre Schlafgewohnheiten sowie jeweils 28 Prozent auf Fitness- und Beauty-Rituale. Die Kombination aus Work & Travel bleibt attraktiv: 49 Prozent der Deutschen empfinden sie als sehr oder extrem reizvoll, 60 Prozent möchten selbst auf Dienstreisen Routinen beibehalten.ALL Accor bietet dazu passende Lebensräume - von JO&JOE als Mischung aus Hotel, Coworking und Community Hub bis zu WOJO als flexiblem Arbeitsmodell. Auch Haustiere kommen als unverzichtbare Reisebegleiter auf ihre Kosten - von Dog-Sitting im Mama Shelter Paris West bis zu "Very Important Pups"-Erlebnissen in Fairmont Hotels.4. "SOCIAL WELLNESS"Gemeinsam statt allein: 70,3 Prozent der Deutschen suchen zumindest manchmal aktiv persönliche Nähe und tiefere In-Person-Verbindungen - auch auf Reisen. Wellness wird dabei zunehmend gemeinschaftlich erlebt: 52 Prozent nennen "Spaß & Genuss" als Hauptmotiv, fast ein Drittel war bereits Teil von Run-Clubs oder gemeinsamen Sauna-Gängen.Wie vielseitig Social Wellness gelebt wird, zeigt sich auf ALL Accor - etwa im SO Spa Sofitel Singapore Sentosa, bei Open-Air-Kinoabenden im Faena Miami Beach oder durch kollektive Meditationen im Cures Marines Trouville - MGallery.5. "MEMORY LANES"Die Sehnsucht nach Nostalgie wächst: Knapp 80 Prozent der Deutschen wünschen sich eine Zeit zurück, die als echter und weniger digital schien. Statt flüchtiger Inhalte rücken greifbare Erlebnisse, geschichtsträchtige Orte und authentische Atmosphäre in den Fokus. Passend dazu dokumentieren deutsche Reisende gern analog: 37 Prozent nutzen Film-/Einwegkameras, 41 Prozent sammeln physische Erinnerungsstücke wie Postkarten oder Tickets.6. "EARTH SYNCING"Earth Syncing steht für die bewusste Rückverbindung mit Natur, Rhythmus und Saisonalität. In einer zunehmend beschleunigten Welt suchen Reisende nach Erdung - nach Momenten der Entschleunigung, nach Authentizität und nach Erlebnissen, die im Einklang mit Umwelt und Jahreszeiten stehen. Natur ist dabei nicht nur Kulisse, sondern aktiver Teil des Reiseerlebnisses. Dieses Bedürfnis spiegelt sich auch im Reiseverhalten deutscher Reisender wider: rund 71 Prozent möchten auf Reisen mehr Zeit draußen verbringen, knapp 58 Prozent suchen gezielt nach lokaler oder saisonaler Küche. Saisonale Naturphänomene gewinnen zusätzlich an Bedeutung - 21,8 Prozent haben bereits Reisen geplant, um Sternenhimmel, Nordlichter oder Meteorschauer zu erleben, weitere 40 Prozent zeigen starkes Interesse.7. "UNFILTERED JOURNEYS"Authentizität schlägt Inszenierung - auch bei Reisen. Statt Instagram-Hotspots und algorithmisch perfektionierter Routen rückt das Ungeplante in den Fokus: echte Begegnungen, lokale Perspektiven und Erfahrungen, die nicht vorgefertigt, sondern selbst vor Ort entdeckt werden. Technologie wird dabei nicht abgelehnt, aber bewusst eingesetzt: als Unterstützung, nicht als Regisseur.Der Wunsch nach Authentizität zeigt sich klar im deutschen Markt. 63,5 Prozent verlassen sich auf Empfehlungen von Locals oder Hotelteams, rund 51 Prozent meiden überhypte Orte oder Erlebnisse zumindest gelegentlich. Gleichzeitig bleibt KI in der Reiseplanung zurückhaltend positioniert: 33,7 Prozent nutzen sie zur Inspiration, aber nur 29,5 Prozent vertrauen KI-Empfehlungen weitgehend oder vollständig. Der menschliche Austausch bleibt zentral.8. "POINTS MAXXING"Loyalty entwickelt sich weiter - weg vom reinen Punkte-Sammeln hin zu einem Symbol für Zugehörigkeit und Zugang. Für viele Reisende liegt der wahre Wert von Treueprogrammen heute nicht im monetären Vorteil, sondern in Erlebnissen, die sonst nicht zugänglich wären. International schätzen 72 Prozent der Befragten Loyalty-Programme vor allem wegen des Zugangs zu einzigartigen Experiences. Bei ALL Accor öffnen Limitless Experiences genau diese Türen - etwa mit der La Suite Novotel by ALL.com im Parc des Princes, die Mitgliedern ein PSG-Spiel aus dem Stadionbett ermöglicht.In Deutschland zeigt sich dieses Bedürfnis selektiver: 46,5 Prozent sehen den größten Mehrwert von Loyalty im Zugang zu Unique Experiences, nutzen Punkte jedoch pragmatisch, bevorzugt für Upgrades oder kostenfreie Aufenthalte. Knapp 40 Prozent geben an, derzeit kein Reise-Loyalty-Programm zu nutzen.Die vollständige Studie finden Sie hier (https://press.accor.com/all-accor-travel-trends-eng?lang=eng).