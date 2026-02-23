München (ots) -Am kommenden Wochenende bleibt die Verkehrslage auf den deutschen Autobahnen insgesamt entspannt. Dennoch kann es regional zu Verzögerungen kommen, vor allem durch den Ausflugsverkehr in die Wintersportgebiete der Alpen und Mittelgebirge.Für etwas mehr Verkehr sorgt der Ferienbeginn in Hamburg, während in Teilen der Niederlande, Frankreichs und Tschechiens gleichzeitig die Ferien enden. Insgesamt bleibt das Reiseaufkommen jedoch moderat. Die größten Staurisiken bestehen am Freitagnachmittag und Samstagvormittag auf den Zufahrtsstraßen in die Wintersportregionen.Engpässe sind vor allem auf folgenden Fernreiserouten möglich:- A1 Köln - Dortmund, Osnabrück - Bremen- A2 Oberhausen - Dortmund - Hannover- A3 Oberhausen - Köln- A4 Heerlen/Aachen - Köln - Olpe- A5 Karlsruhe - Basel- A7 Ulm - Füssen/Reutte- A8 Karlsruhe - Stuttgart - München - Salzburg- A9 Nürnberg - München- A12 Berliner Ring - Frankfurt (Oder)- A57 Krefeld - Köln- A93 Rosenheim - Kiefersfelden- A95 München - Garmisch-Partenkirchen- A96 München - Lindau- A99 Autobahnring MünchenAuch im benachbarten Ausland bleibt die Verkehrslage auf wichtigen Reiserouten angespannt. In Österreich führen vor allem Baustellen auf der Tauern-, Inntal- und Brennerautobahn zu Verzögerungen. In der Schweiz muss insbesondere auf den Autobahnen A1, A2 und A3 sowie auf der Gotthardroute mit stockendem Verkehr gerechnet werden. In Italien kommt es auf der Brennerroute sowie auf wichtigen Zufahrtsstraßen in den Südtiroler Tälern immer wieder zu Behinderungen.Bei der Einreise nach Deutschland kann es aufgrund von Grenzkontrollen weiterhin zu Wartezeiten kommen.Für Montag, den 2. März, ist an der Grenze zu Tirol eine Blockabfertigung geplant, wodurch es zu längeren Verzögerungen kommen kann. Abfahrtssperren bei Stau bestehen in Tirol weiterhin an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen sowie zusätzlich freitags zwischen 7 und 19 Uhr im Raum Innsbruck. Auch in Deutschland werden bei starkem Verkehr Ausweichverkehre eingeschränkt, unter anderem auf der A7 im Landkreis Ostallgäu, der A8 in den Landkreisen Rosenheim, Berchtesgadener Land und Miesbach, der A93 Inntalautobahn sowie den Bundesstraßen B2 und B23 im Landkreis Garmisch-Partenkirchen.Weitere Informationen finden Sie auf www.adac.de. (https://www.adac.de/)Pressekontakt:ADAC KommunikationT +49 89 76 76 54 95aktuell@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7849/6221835