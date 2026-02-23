München (ots) -Am Wochenende sind die XXV. Olympischen Winterspiele von Mailand und Cortina zu Ende gegangen. An den neun ARD-Sendetagen erreichte Das Erste mit seinen Olympia-Sendungen insgesamt etwa 40 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer und damit fast die Hälfte der deutschen Bevölkerung. Überragend war auch das Interesse am Olympia-Angebot in der ARD Mediathek und bei Sportschau.de mit insgesamt über 85 Millionen Videoabrufen, davon mehr als 65 Millionen für die Livestreams. Die ARD Mediathek verzeichnete während der ersten Olympia-Woche die bisher höchste Nutzung in ihrer Geschichte.ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky: "Diese Zahlen zeigen, dass lineares Fernsehen bei Live-Ereignissen nach wie vor eine außerordentliche Relevanz hat, die Nutzung unserer digitalen Angebote aber gleichzeitig enorm gewachsen ist. Damit ist es uns gelungen, auf allen Ausspielwegen die Gesellschaft in ihrer Breite zu erreichen. Das ist ein schöner und überzeugender Erfolg für alle, die in den letzten Wochen für die ARD daran mitgearbeitet haben, im Programm, in Produktion und Technik."Im Schnitt verfolgten 3,14 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer die Olympia-Übertragungen im Ersten. Der durchschnittliche Marktanteil lag bei 23,2 Prozent. Jüngere Zuschauerinnen und Zuschauer nahmen sogar noch mehr Anteil: In der Gruppe der 14- bis 49-Jährigen lag der Wert bei 23,8 Prozent, zwischen 14 und 29 Jahren bei 34,5 Prozent.Die vordersten Plätze der meistgesehenen Sendungen belegen spannende Medaillen-Entscheidungen mit deutscher Beteiligung. So verfolgten 6,79 Millionen den Bronze-Krimi von Tobias Wendl und Tobias Arlt im Rodel-Doppelsitzer (11. Februar). 6,50 Millionen waren beim deutschen Dreifach-Triumph im Zweierbob der Männer (17. Februar) dabei und 6,13 Millionen beim Überraschungs-Gold von Skispringer Philipp Raimund (9. Februar). Den höchsten Marktanteil aller Olympiaübertragungen mit 44,6 Prozent erzielte am 21. Februar das Massenstartrennen im Biathlon der Frauen: Obwohl letztlich nicht von sportlichem Erfolg gekrönt, fieberten 5,75 Millionen Menschen beim letzten Biathlonrennen von Franziska Preuß mit.Zur Faszination Olympia gehört der Mix aus klassischen Publikumsmagneten wie Skispringen, Biathlon, Ski alpin sowie Sportarten, die sonst weniger im Rampenlicht stehen. Ob Curling, Eisschnelllauf, Freestyle, Skeleton, Eiskunstlauf, Snowboard, Skicross oder Skibergsteigen: All diese Sportarten konnten sich bei Olympia zur besten Sendezeit einem Millionenpublikum präsentieren.Überaus gefragt war auch das Angebot in der ARD Mediathek und auf Sportschau.de. Über 65 Millionen Abrufe verzeichneten die bis zu sieben parallelen Livestreams, die das Herzstück des Angebots bildeten. Hinzu kamen weitere mehr als 20 Millionen Abrufe von Re-Lives, Zusammenfassungen, Analysen, Siegerehrungen und Athletenstimmen. Das sonstige redaktionelle Angebot von Sportschau.de, zu dem außerdem Artikel, Audios und Ergebnis-Ticker gehörten, verzeichnete über 35 Millionen Visits. Dank Olympia war der Februar für Sportschau.de und die Sportschau-App ein Rekordmonat - nie zuvor hatten die Angebote mehr Reichweite. Sehr erfolgreich war auch das vielfältige Social-Media-Angebot der Sportschau, das auf Instagram, TikTok und Youtube insgesamt über 350 Millionen Views erreichte.Auch die Berichterstattung im ARD-Hörfunk bewegte sich auf höchstem Niveau. Geboten waren täglich bis zu 13 Stunden Reportageleitung aus Italien mit Liveeinblendungen, Konferenzen und Ziel- bzw. Schlussreportagen der Livereporter. Hinzu kommen rund 900 Live-Talks der Reporterinnen und Reporter aus Italien mit den ARD-Radiowellen sowie 200 Stories und 630 Nachrichtenminuten und Tageszusammenfassungen. Der ARD-Olympiaabend, täglich ab 20.15 Uhr auf den ARD-Infowellen, sorgte für 40 abwechslungsreiche und spannende Sendestunden.Erstmals bei Olympischen Spielen gab es eine gemeinsame ARD-Federführung: BR und MDR bündelten dabei ihre große Wintersport-Kompetenz und schafften zugleich umfassende Synergien im Sinne des laufenden ARD-Veränderungsprozesses.Pressekontakt:BR Pressestelle, Christian Dück,E-Mail: christian.dueck@br.de, Tel.: 089/5900 10575undARD Sportkoordination, Swantje Lemenkühler,Tel. 089/55 89 44 780, E-Mail: swantje.lemenkuehler@ard.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6221834