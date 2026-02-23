Mainz (ots) -Die stimmungsvolle Schlussfeier der 25. Olympischen Winterspiele in der Arena von Verona sahen am Sonntagabend, 22. Februar 2026, 4,280 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer im ZDF, bei einem Marktanteil von 18,9 Prozent. Und auch der letzte und 16. Wettkampftag war bei den Zuschauerinnen und Zuschauern erneut stark nachgefragt: Insgesamt 3,822 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten tagsüber die finalen Wettbewerbe. Die gesamte ZDF-Olympia-Berichterstattung zwischen dem 5. und 22. Februar verfolgten im Schnitt 3,201 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, bei einem Marktanteil von 23,3 Prozent. Die gesamten Olympia-Übertragungen in ARD und ZDF erreichten durchschnittlich 3,173 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer und erzielten 23,2 Prozent Marktanteil.Erfolgreiche Winterspiele ohne ZeitverschiebungZDF-Sportchef Yorck Polus: "Diese Olympischen Spiele haben sich nach der tollen Handball-EM als das nächste Highlight dieses großen Sportjahres erwiesen. Es waren auch deshalb erfolgreiche Winterspiele, weil unsere Zuschauerinnen und Zuschauer sie nach 20 Jahren zum ersten Mal wieder ohne Zeitverschiebung erleben konnten - live, im TV oder online. Und die Wettkampforte in Norditalien kann unser Publikum bald schon wieder in den Blick nehmen: In elf Tagen starten die Paralympischen Spiele - nach einem kurzen Durchatmen und Bilanzziehen geht es dann gleich munter weiter."Starker Olympia-Auftakt für "sportstudio live" im ZDFOlympia stand gleich zu Beginn der Spiele sofort voll im Fokus des TV-Publikums: Am Sonntag, 8. Februar 2026, dem zweiten Wettkampftag, sahen im Schnitt 4,512 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer die "sportstudio live"-Olympia-Übertragungen im ZDF, bei einem Marktanteil von 26,0 Prozent. Dieser publikumsstärkste Olympia-Tag verzeichnet auch die ZDF-Wettkampfübertragungen mit den besten Zahlen:6,643 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen an diesem Tag den Rodel-Einsitzer-Wettbewerb der Herren, bei einem Marktanteil von 30,5 Prozent, und 6,638 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer den Biathlon Mixed-Staffel-Wettbewerb, bei einem Marktanteil von 45,6 Prozent. Am Sonntag, 15. Februar 2026, verfolgten 6,527 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer die Zusammenfassung des Skispringens der Frauen von der Großschanze, bei einem Marktanteil von 28,5 Prozent.Erfolgreich auch bei den JüngerenStark nachgefragt waren die Olympischen Winterspiele auch bei Jüngeren: Das ZDF erzielt bei unter 30-Jährigen durchschnittlich 34,2 Prozent Marktanteil, mit den Wettkampfübertragungen alleine sind es 35,9 Prozent. Der Wintersport hat sich in vielen Disziplinen modernisiert, bietet mehr Freestyle-Angebote, wird rasanter in Szene gesetzt - das trifft den Zahlen zufolge auch den Geschmack des jüngeren Publikums.Mehr als die Hälfte der Bevölkerung in Kontakt mit OlympiaIn den ersten 10 Tagenhatten bereits 39,891 Millionen Menschen in Deutschland und damit etwas über 50 Prozent der Bevölkerung ab drei Jahren mindestens einmal Kontakt mit "ZDF-sportstudio live: Olympische Spiele". Darin enthalten sind 5,076 Millionen Nutzerinnen und Nutzer des ZDF-Streaming-Angebots von Abrufvideos und Event-Livestreams.Mehr Sichtungen im StreamingAuch im ZDF-Streaming-Portal hat Olympia für erfolgreiche Nutzungszahlen gesorgt: Insgesamt erreichen die Abrufvideos und Event-Livestreams bis zum 21. Februar mehr als 50 Millionen Views. An zwei der 16 Olympia-Tage verzeichneten die Event-Livestreams mehr als fünf Millionen Views. Die Abrufvideos von den olympischen Wettbewerben erzielten an den Tagen 8. und 12. Februar 2026 mehr als eine Millionen Views. Das umfassende Angebot auf sportstudio.de zu den Olympischen Spiele mit allein rund 700 Stunden im ZDF-Livestream war in den vergangenen zweieinhalb Wochen top-gesetzt.KontaktBei Fragen zu "sportstudio live" im ZDF erreichen Sie Thomas Hagedorn telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/sportstudiolive) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen- Wintersport im Livestream (https://www.zdf.de/wintersport-livestreams-live-tv-100)- "sportstudio live" im ZDF streamen (https://www.zdf.de/sportstudio-live-livestream-100)- Olympische Winterspiele 2026 auf ZDFheute (https://www.zdfheute.de/thema/olympische-winterspiele-2026-100.html)- Sport auf ZDFheute (https://www.zdf.de/nachrichten/sport)- Presseinformation: Olympische Winterspiele 2026 im ZDF (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/die-olympischen-winterspiele-2026-im-zdf)Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6221871