TRADINGIDEE des Tages: Forexpaar AUDUSD

?? Tradingidee des Tages - AUDUSD (23.02.2026)

Day Trading - Forex Trading Setup

Im heutigen Day Trading Setup im Forex Trading analysieren wir das Währungspaar AUDUSD. Sowohl technische als auch fundamentale Faktoren sprechen aktuell für eine mögliche Fortsetzung der Aufwärtsbewegung.

- AUDUSD WKN: A0E4TC - ISIN: XC000A0E4TC6 - Kürzel: AUDUSD

?? Technische Analyse (D1) - Bullisches EMA-Signal

Die Dynamik der gleitenden Durchschnitte unterstützt eine weitere Kurssteigerung. Besonders relevant für das technische Forex Trading ist das Überschreiten der EMA200 durch die EMA100 von unten - ein klassisches mittelfristiges Kaufsignal.

