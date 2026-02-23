Düsseldorf (ots) -Vorstellung VDI-Studie mit aktuellen Daten und HandlungsempfehlungenDer VDI lädt Medienvertreter herzlich zu einer Online-Pressekonferenz am 4. März um 13 Uhr ein. Re- und Upskilling sind entscheidende Strategien, um die Zukunftsfähigkeit von Unternehmen zu sichern und die Kompetenzen der Mitarbeiter zu erweitern. Vor allem zur Fachkräftesicherung im Ingenieurwesen und weiteren technischen Berufen spielt die strategische Personalentwicklung eine alles entscheidende Rolle.Deutschlands Industrie steht unter doppeltem Druck: Während in einzelnen Branchen Stellen abgebaut werden, bleiben zugleich zehntausende Ingenieurstellen unbesetzt. Technologischer Wandel, KI-Einsatz, steigender Wettbewerbsdruck und milliardenschwere Investitionsprogramme in Infrastruktur, Klimaneutralität und Verteidigung verschieben Kompetenzanforderungen rasant. Re-Skilling wird damit vom individuellen Weiterbildungsinstrument zur strategischen Standortfrage.Vor diesem Hintergrund stellt der VDI seine aktuelle Studie zum Thema Up- und Re-Skilling vor. Die Untersuchung basiert auf einer breit angelegten Befragung von über 1.300 VDI-Mitgliedern sowie ergänzenden Experteninterviews.- Rund 80 Prozent der befragten Ingenieurinnen und Ingenieure geben an, ihre Kompetenzen in den kommenden drei Jahren deutlich ausbauen zu müssen.- Gleichzeitig werden fehlende Lernzeit, hohe Kosten und unübersichtliche Förderstrukturen als zentrale Hürden benannt.Die Studie analysiert die Herausforderungen systematisch auf fünf Ebenen - gesellschaftlich, regulatorisch, ökonomisch, individuell und technologisch - und formuliert konkrete Handlungsempfehlungen für Politik, Unternehmen, Individuen und Weiterbildungsanbieter.Ihre Gesprächspartner:- Adrian Willig, Direktor des VDIEr beleuchtet die Ausgangslage und Herausforderungen sowie die Bedeutung von Re-Skilling für die Innovationsfähigkeit und Wettbewerbsstärke Deutschlands. Es werden Empfehlungen an Politik und Unternehmen ausgesprochen.- Jens Hieronymus, CEO der Mechatronic Medical Engineers GmbHEr stellt die Studie weiter vor und berichtet aus der Unternehmenspraxis/dem Mittelstand, zeigt konkrete Herausforderungen bei Kompetenzaufbau und Fachkräftesicherung auf und beschreibt, wie Re-Skilling strategisch umgesetzt werden kann.Im Anschluss an die Impulse besteht Gelegenheit für Fragen.Bitte melden Sie sich unter Angabe von Name und Medium an:presse@vdi.deDie Einwahldaten erhalten Sie nach Ihrer Anmeldung.Ihre Ansprechpartnerin in der VDI-Pressestelle:Sarah JanczuraPressesprecherinTelefon: +49 211 6214-641E-Mail: presse@vdi.deOriginal-Content von: VDI Verein Deutscher Ingenieure e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/16368/6221902