Der italienische Energieversorger Enel hat in den kommenden Jahren Großes vor und plant massive Investitionen nicht nur in den Ausbau seiner Energiekapazitäten. Versorger im Aufwind: KI und Absicherungswunsch treiben an Die Anteile von Energieversorgern genießen seit einigen Wochen und Monaten gleich doppelten Rückenwind. Einerseits werden sie als KI-Gewinner gehandelt, da der rasante Ausbau von Rechenzentren für einen stark steigenden Energiebedarf sorgt. Andererseits sind sie in einem von zunehmenden Unsicherheiten geprägten Marktumfeld als defensive und ausschüttungsstarke Basiswerte gefragt. Das hat der Aktie von Enel, dem nach Marktkapitalisierung zweitgrößten Energieversorger Europas …
