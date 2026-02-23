Original-Research: DATRON AG - von BankM AG
Einstufung von BankM AG zu DATRON AG
2025 im Rahmen der Erwartung, Wachstum für 2026 erwartet
Die vorläufigen Geschäftszahlen für 2025 zeigen, dass DATRON AG (ISIN DE000A0V9LA7, Open Market, DAR GY) mit einem Umsatz von € 60,2 Mio. (-0,6% ggü. Vj.) und einer EBIT-Marge von 5,1% die Ziele für 2025 erreicht hat. Erfreulich ist der vermeldete Auftragseingang (€ 63,4 Mio.; +13,7%; Book-to-Bill: 1,06), der die Wachstumsziele für 2026 untermauert. Basierend auf der Guidance wird für 2026 ein Wachstum zwischen 4,7% und 14,6% erwartet. Auch die Erwartungen des Verbandes VDW gehen für den deutschen Maschinenbau von einer Rückkehr auf den Wachstumspfad aus - getrieben von stattlichen Investitionen im Rüstungsbereich. Die Dynamik wird jedoch erst in H2 einsetzen, DATRON dürfte indirekt (als Ausrüster bestimmter Zulieferer der Rüstungsindustrie) daran partizipieren. Wir gehen davon aus, dass DATRON ein Wachstum im hohen einstelligen Prozentbereich zeigen kann, bei deutlich verbessertem EPS. Mit einem KGV von 9,4 (2026e) bleibt die Aktie weiterhin günstig.
Unsere aktualisierte DCF- und Peer Group-Analyse resultiert in einem Fairen Wert von € 14,92. Damit bestätigen wir unser Anlageurteil "Kaufen".
Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: DATRON_20260223_KurzanalyseBankM
Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden: https://www.bankm.de/kapitalmarktdienstleistungen/bereichsuebergreifende-dienstleistungen/research-i
