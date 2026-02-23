Bonn (ots) -Die Diagnose Krebs wirft viele Fragen auf. Krebspatientinnen und -patienten sowie Angehörige sind häufig verunsichert, haben Ängste oder Sorgen. Die Deutsche Krebshilfe steht Betroffenen in dieser Zeit mit Rat und Hilfe zur Seite. Neben ihrem telefonischen Informations- und Beratungsdienst - dem INFONETZ KREBS - und den Blauen Ratgebern sowie weiteren Patienteninformationen fördert die Deutsche Krebshilfe regionale Patientenkongresse - im Jahr 2026 an 25 Standorten in ganz Deutschland. Alle Informationsangebote der Deutschen Krebshilfe sind kostenfrei und unabhängig von wirtschaftlichen Interessen."Krebskranken Menschen und ihren Angehörigen zu helfen, ist seit über 50 Jahren unser wichtigstes Anliegen", so Gerd Nettekoven, Vorstand der Deutschen Krebshilfe. "Wir möchten Betroffenen verständliche, aktuelle und unabhängige Informationen über ihre Krankheit bereitstellen. Denn informierte Patientinnen und Patienten, die ihre Diagnose und Krankheit gut verstehen, sind in der Lage, gezielt Fragen zu stellen, fundierte Entscheidungen zu treffen und aktiv ihren Genesungsprozess zu begleiten."Die nächsten Patientenkongresse in diesem Jahr finden statt am:- 07.03.2026, Göttingen- 20.03.2026, Münster- 25.03.2026, Regensburg- ab 26.03.2026, Homburg (Terminserie von März bis November)Alle aktuellen Termine sind unter www.krebshilfe.de/termine einsehbar und werden in den jeweiligen Regionen angekündigt.Umfassende, aktuelle und verständliche InformationenBei den Patientenkongressen können sich Betroffene ausführlich über ihre Erkrankung informieren, sich mit anderen Betroffenen austauschen und die Versorgungsstrukturen sowie die behandelnden Teams vor Ort kennenlernen. Die Unterstützung und Finanzierung der Kongresse erfolgt im Rahmen eines Förderprogramms der Deutschen Krebshilfe, das sie im Jahr 2023 eingerichtet hat. Damit sich Betroffene umfassend über ihre Erkrankung informieren können, folgen die Patientenkongresse klaren Vorgaben: Die Veranstaltungen sind entitätsübergreifend angelegt und bieten damit Informationen zu verschiedenen Krebsarten. Neben Aspekten zu Diagnose und Therapie stehen übergreifende Themen im Fokus - etwa Nachsorge, psychosoziale Unterstützung, Rehabilitation, Ernährung, Bewegung, Palliativversorgung oder sozialrechtliche Fragen. Alle Vorträge sind allgemeinverständlich formuliert und orientieren sich an den Informationsbedürfnissen der Teilnehmer.Wirtschaftlich unabhängige InformationenDamit die Informationen, die Betroffene auf den Patientenkongressen erhalten, frei sind von wirtschaftlichen Einflüssen, finden die Veranstaltungen ohne Beteiligung der pharmazeutischen Industrie und anderen Industrieunternehmen statt. So ist gesichert, dass die Teilnehmenden unabhängige Informationen zu ihrer Erkrankung erhalten.Austausch mit GleichbetroffenenAuf allen Patientenkongressen sind die Krebs-Selbsthilfe- und Patientenorganisationen eng eingebunden. Sie erweitern das Informationsangebot über die Inhalte der Veranstalter hinaus und machen zusätzliche Unterstützungs- und Hilfsangebote sichtbar. Der persönliche Austausch mit anderen Betroffenen ermöglicht es Patientinnen und Patienten sowie Angehörigen, Erfahrungen zu teilen. Außerdem können sie so Mut und Zuversicht gewinnen.Weitere Informationen für BetroffeneDie Patientenkongresse sind ein wichtiger neuer Pfeiler im Informationsangebot der Deutschen Krebshilfe. Verlässliche und allgemeinverständliche Informationen zum Thema Krebs erhalten Betroffene außerdem über die kostenfreien blauen Ratgeber (https://www.krebshilfe.de/informieren/ueber-krebs/infothek/). Die Broschüren der Deutschen Krebshilfe erhalten Interessierte direkt bei der Deutschen Krebshilfe, aber auch in den Ratgeber Boards der Deutschen Krebshilfe, die in Kliniken, Arztpraxen und Apotheken zu finden sind. Für eine persönliche Beratung können sich Patientinnen und Patienten sowie Angehörige und Interessierte außerdem an den Informations- und Beratungsdienst INFONETZ KREBS (https://www.krebshilfe.de/helfen/rat-hilfe/persoenliche-krebsberatung-infonetzkrebs/) wenden. Dieser ist kostenfrei telefonisch oder per Mail montags bis freitags zwischen 8 und 17 Uhr erreichbar.Die Termine zu den Patientenkongressen finden Sie auf folgender Website: www.krebshilfe.de/termineFür Details zu den einzelnen Patientenkongressen stellen wir gerne den Kontakt zu den jeweiligen Ansprechpartnern her.Pressekontakt:Deutsche KrebshilfePressestelleBuschstr. 3253113 BonnTelefon: 02 28/7 29 90-96E-Mail: presse@krebshilfe.deInternet: www.krebshilfe.deOriginal-Content von: Deutsche Krebshilfe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/116010/6221921