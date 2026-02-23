Fulda (ots) -Am 7. und 8. März 2026 öffnen bundesweit mehrere hundert Archive ihre Türen für die Öffentlichkeit. Anlass ist der 13. TAG DER ARCHIVE unter dem Motto "Alte Heimat - neue Heimat", initiiert vom VdA - Verband deutscher Archivarinnen und Archivare e.V.Besucherinnen und Besucher erhalten an diesem Wochenende seltene Einblicke in sonst nicht zugängliche Magazine, historische Dokumente und moderne Archivarbeit. Der TAG DER ARCHIVE ist das größte Ereignis seiner Art in Europa und bietet der breiten Öffentlichkeit die Gelegenheit, Archive als Gedächtnis der Gesellschaft neu zu entdecken.Geschichte zum Anfassen: Zwischen Aufbruch und AnkommenDas diesjährige Thema "Alte Heimat - neue Heimat" beleuchtet unterschiedliche Formen von Heimatverlust und Neubeginn: von Migration und Flucht bis zu Umsiedlungen durch Bergbau, Tagebau oder tiefgreifenden Strukturwandel. Archive machen sichtbar, wie Menschen in verschiedenen Zeiten ihre Heimat verloren und neue Lebensorte fanden. Von den Briefen früherer Auswanderer nach Übersee bis hin zu Dokumenten des Ankommens in der Nachkriegszeit oder den Spuren moderner Stadtentwicklung: Die Besucher erwartet ein Mosaik aus menschlichen Schicksalen und gesellschaftlichen Umbrüchen.Programm-Highlights: Mehr als nur "alte Akten"Die teilnehmenden Institutionen - vom kleinen Kommunalarchiv bis zum großen Staatsarchiv, vom Adelsarchiv übers Wirtschaftsarchiv und Kirchenarchiv bis zum Hochschul- oder Medienarchiv - haben ein vielfältiges Programm vorbereitet:- Magazinführungen: Einblicke in die gesicherten "Schatzkammern" und die dort aufbewahrten Dokumente.- Werkstatt-Einblicke: Wie werden Jahrhunderte alte Dokumente vor dem Zerfall gerettet?- Interaktive Angebote: Ahnenforschung für Einsteiger, Lesetraining für alte Schriften oder Workshops zur digitalen Archivierung.- Sonderausstellungen: Kuratierte Schätze, die eigens für dieses Wochenende aus den Regalen geholt werden.Einladung an die RedaktionenWir laden Sie herzlich ein, über diesen besonderen Aktionstag zu berichten. Archive sind nicht nur Hüter der Vergangenheit, sondern auch Garanten für Transparenz und Rechtssicherheit in einer demokratischen Gesellschaft.Warum sich eine Berichterstattung lohnt:- Lokaler Fokus: Jedes Archiv erzählt die spezifische Geschichte Ihrer Region. Wir vermitteln Ihnen gerne Kontakte zu Archivaren vor Ort für Interviews und exklusive Vorabblicke.- Menschliche Geschichten: Hinter jedem Archivale steckt ein Schicksal - ideal für Reportagen und Porträts.- Bildstarkes Material: Die Ästhetik historischer Dokumente und die beeindruckende Architektur moderner Magazine bieten hervorragende Motive für Foto- und Videobeiträge.Einen bundesweiten Veranstaltungskalender mit interaktiver Deutschlandkarte zur übersichtlichen Darstellung finden Sie auf der offiziellen Website: https://tagderarchive.deÜber den TAG DER ARCHIVE: Der TAG DER ARCHIVE wurde 2001 vom VdA ins Leben gerufen und findet alle zwei Jahre am ersten Märzwochenende statt. Ziel ist es, die Aufmerksamkeit auf die Bedeutung der Archive als "Gedächtnis der Gesellschaft" zu lenken und ihre Bedeutung für Bildung, Forschung und Rechtssicherheit zu unterstreichen.Der VdA - Verband deutscher Archivarinnen und Archivare e.V. ist ein Fachverband für Archivarinnen und Archivare. Er nimmt sich der Förderung des Archivwesens und der Information im Interesse der Allgemeinheit an. Mit knapp 2400 persönlichen und korporativen Mitgliedern ist er der größte Archivfachverband in Europa.Pressekontakt:Marius Auth M.A.ÖffentlichkeitsarbeitVdA Verband deutscher Archivarinnen und Archivare e.V.E-Mail: auth@vda.archiv.netTelefon: +49 (0)661 29109-72www.vda.archiv.netOriginal-Content von: Verband deutscher Archivarinnen und Arch, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52643/6221927