EQS-News: H.I.G. Capital / Schlagwort(e): Personalie

H.I.G. WhiteHorse Europe stellt Andy Armah-Kwantreng und Marimba Odundo-Mendez ein, um seine britische Direktkreditplattform zu leiten



23.02.2026 / 12:05 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



LONDON, 23. Februar 2026 /PRNewswire/ -- H.I.G. WhiteHorse, die Kreditgesellschaft von H.I.G. Capital ("H.I.G."), einem weltweit führenden alternativen Investmentunternehmen mit einem verwalteten Kapital von 74 Milliarden US-Dollar, freut sich bekannt zu geben, dass Andy Armah-Kwantreng als Managing Director und Marimba Odundo-Mendez als Principal eingestellt wurden, um das britische Direktkreditteam innerhalb von H.I.G. WhiteHorse Europe zu leiten. Armah-Kwantreng wechselt von Natwest Corporate & Institutional Banking zu H.I.G., wo er als Managing Director im Bereich Sponsor Leveraged Finance tätig war. Vor seiner Tätigkeit bei Natwest war er 16 Jahre lang bei der Bank of Ireland und der Société Générale im Bereich Leveraged Finance tätig. Odundo-Mendez kommt von J.P. Morgan zu H.I.G. Bevor er zu H.I.G. kam, hatte Marimba leitende Positionen in den Leveraged-Finance-Teams bei J.P. Morgan und Nomura inne. Er begann seine Karriere im Rechtswesen, war bei Kirkland & Ellis im Bereich Fremdkapitalfinanzierung tätig und hat sich bei DLA Piper qualifiziert. Pascal Meysson, Geschäftsführer und Leiter von H.I.G. WhiteHorse Europe, sagte: "Wir freuen uns sehr, Andy und Marimba in unserem Team willkommen zu heißen. Beide bringen fundierte Fachkenntnisse im Kreditwesen und umfangreiche Netzwerke mit, die für unseren weiteren Erfolg auf dem britischen Direktkreditmarkt von entscheidender Bedeutung sein werden." Informationen zu H.I.G. Capital H.I.G. ist eine führende globale alternative Investmentgesellschaft mit 74 Milliarden US-Dollar an verwaltetem Kapital.* Mit Hauptsitz in Miami und Büros in Atlanta, Boston, Chicago, Los Angeles, New York, San Francisco und Stamford in den Vereinigten Staaten sowie internationalen Partnerbüros in Hamburg, London, Luxemburg, Madrid, Mailand, Paris, Bogotá, Rio de Janeiro, São Paulo, Dubai und Hongkong ist H.I.G. darauf spezialisiert, Mittelstandsunternehmen sowohl Fremd- als auch Eigenkapital bereitzustellen und dabei einen flexiblen Ansatz mit Schwerpunkt auf praktischer Umsetzung und zusätzlicher Wertschöpfung zu verfolgen: Die Eigenkapitalfonds von H.I.G. investieren in Management-Buyouts, Rekapitalisierungen und Corporate Carve-outs sowohl von profitablen als auch von leistungsschwächeren Produktions- und Dienstleistungsunternehmen.

Die Fremdkapitalfonds von H.I.G. investieren in vorrangige Finanzierungen, Unitranche- sowie nachrangige Fremdfinanzierungen für Unternehmen unterschiedlicher Größenklassen, sowohl im Primärmarkt (direkte Origination) als auch an den Sekundärmärkten. H.I.G. verwaltet zudem eine börsennotierte Beteiligungsgesellschaft, WhiteHorse Finance.

Die Immobilienfonds von H.I.G. investieren in wertsteigernde Immobilien, die von verbesserten Asset-Management-Verfahren profitieren können.

H.I.G. Infrastructure konzentriert sich auf Investitionen mit Wertsteigerungspotenzial sowie Core-Plus-Investitionen im Infrastruktursektor. Seit der Gründung 1993 hat H.I.G. in mehr als 400 Unternehmen weltweit investiert und diese verwaltet. Das aktuelle Portfolio der Firma umfasst mehr als 100 Unternehmen mit einem Gesamtumsatz von über 53 Milliarden US-Dollar. Weitere Informationen finden Sie auf der H.I.G.-Website hig.com . *Basierend auf dem gesamten von H.I.G. Capital und ihren verbundenen Unternehmen aufgebrachten Kapital. Kontakt: Pascal Meysson

Leiter von H.I.G. WhiteHorse Europe

pmeysson@hig.com H.I.G. WhiteHorse Europe

10 Grosvenor Street

2nd Floor

London W1K 4QB

T: +44 (0) 207 318 5700

hig.com Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2538962/HIG_WhiteHorse_Logo.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/hig-whitehorse-europe-stellt-andy-armah-kwantreng-und-marimba-odundo-mendez-ein-um-seine-britische-direktkreditplattform-zu-leiten-302694073.html



23.02.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News