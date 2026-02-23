EQS-News: H.I.G. Capital
/ Schlagwort(e): Personalie
LONDON, 23. Februar 2026 /PRNewswire/ -- H.I.G. WhiteHorse, die Kreditgesellschaft von H.I.G. Capital ("H.I.G."), einem weltweit führenden alternativen Investmentunternehmen mit einem verwalteten Kapital von 74 Milliarden US-Dollar, freut sich bekannt zu geben, dass Andy Armah-Kwantreng als Managing Director und Marimba Odundo-Mendez als Principal eingestellt wurden, um das britische Direktkreditteam innerhalb von H.I.G. WhiteHorse Europe zu leiten.
Armah-Kwantreng wechselt von Natwest Corporate & Institutional Banking zu H.I.G., wo er als Managing Director im Bereich Sponsor Leveraged Finance tätig war. Vor seiner Tätigkeit bei Natwest war er 16 Jahre lang bei der Bank of Ireland und der Société Générale im Bereich Leveraged Finance tätig.
Odundo-Mendez kommt von J.P. Morgan zu H.I.G. Bevor er zu H.I.G. kam, hatte Marimba leitende Positionen in den Leveraged-Finance-Teams bei J.P. Morgan und Nomura inne. Er begann seine Karriere im Rechtswesen, war bei Kirkland & Ellis im Bereich Fremdkapitalfinanzierung tätig und hat sich bei DLA Piper qualifiziert.
Pascal Meysson, Geschäftsführer und Leiter von H.I.G. WhiteHorse Europe, sagte: "Wir freuen uns sehr, Andy und Marimba in unserem Team willkommen zu heißen. Beide bringen fundierte Fachkenntnisse im Kreditwesen und umfangreiche Netzwerke mit, die für unseren weiteren Erfolg auf dem britischen Direktkreditmarkt von entscheidender Bedeutung sein werden."
Informationen zu H.I.G. Capital
H.I.G. ist eine führende globale alternative Investmentgesellschaft mit 74 Milliarden US-Dollar an verwaltetem Kapital.* Mit Hauptsitz in Miami und Büros in Atlanta, Boston, Chicago, Los Angeles, New York, San Francisco und Stamford in den Vereinigten Staaten sowie internationalen Partnerbüros in Hamburg, London, Luxemburg, Madrid, Mailand, Paris, Bogotá, Rio de Janeiro, São Paulo, Dubai und Hongkong ist H.I.G. darauf spezialisiert, Mittelstandsunternehmen sowohl Fremd- als auch Eigenkapital bereitzustellen und dabei einen flexiblen Ansatz mit Schwerpunkt auf praktischer Umsetzung und zusätzlicher Wertschöpfung zu verfolgen:
Seit der Gründung 1993 hat H.I.G. in mehr als 400 Unternehmen weltweit investiert und diese verwaltet. Das aktuelle Portfolio der Firma umfasst mehr als 100 Unternehmen mit einem Gesamtumsatz von über 53 Milliarden US-Dollar. Weitere Informationen finden Sie auf der H.I.G.-Website hig.com.
*Basierend auf dem gesamten von H.I.G. Capital und ihren verbundenen Unternehmen aufgebrachten Kapital.
Kontakt:
Pascal Meysson
H.I.G. WhiteHorse Europe
