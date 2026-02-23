Tyler Winklevoss gibt den Zweckoptimisten: Während die Stimmung am Krypto-Markt einen Tiefpunkt erreicht hat, zeigt sich der Mitgründer der Börse Gemini zuversichtlich. Die internen Daten und personellen Veränderungen zeichnen jedoch ein anderes Bild. Die Krypto-Börse steckt in einer tiefgreifenden Umstrukturierung, die von einem massiven Management-Exodus begleitet wird.Innerhalb von nur zwei Wochen verlor das Unternehmen einige seiner wichtigsten Führungskräfte. Der operative Chef (COO), der Finanzvorstand ...Den vollständigen Artikel lesen ...
