PTA-CMS: aovo Touristik AG: aovo Touristik erneut als Vertriebspartner für die Passionsspiele 2030 ausgewählt - Die Gemeinde Oberammergau hat den Vertriebspartner für die Passionsspiele 2030 offiziell bestimmt.

Die Gemeinde Oberammergau hat den Vertriebspartner für die Passionsspiele 2030 offiziell bestimmt.

Hannover (pta000/23.02.2026/12:00 UTC+1)

Im Rahmen eines mehrstufigen Vergabeverfahrens erhielt die aovo Touristik AG am 16. Februar 2026 erneut den Zuschlag . Der Vertragsabschluss umfasst zudem den Erwerb eines 24-prozentigen Gesellschaftsanteils an der Passionsspiele Oberammergau Vertriebs GmbH & Co. KG. Als Ticketing-Software setzt das hannoversche Unternehmen auf die bewährte Lösung von Secutix.

Die aovo Touristik AG zählt seit rund 25 Jahren zu den etablierten Spezialisten für Kurz-, Erlebnis-, Kultur- und Eventreisen. Neben dem klassischen Reisegeschäft bietet das Unternehmen umfassende Dienstleistungen in den Bereichen Content-Produktion, Buchungssysteme, Marketing, Vertrieb und Besuchersteuerung. Bereits während der Passionsspiele 2020 /2022 war aovo als Vertriebspartner tätig und verantwortete sowohl die Betreuung rund um die pandemiebedingte Verschiebung als auch die erfolgreiche Durchführung der Spiele.

Mit Blick auf internationale Märkte plant die Gemeinde Oberammergau für 2030 einen deutlich früheren Vorverkaufsstart, da zahlreiche internationale Reiseveranstalter mit langen Vorausbuchungsfristen arbeiten.

Kurzprofil: Passionsspiele Oberammergau

Die Passionsspiele gehen auf ein Gelübde aus dem Jahr 1633 zurück und finden regulär alle zehn Jahre statt. Mehr als 2.000 Mitwirkende aus der Gemeinde stellen die letzten Tage im Leben Jesu in einem mehrstündigen Bühnenereignis dar. Mit ihrer einzigartigen Tradition, hohen künstlerischen Qualität und weltweiten Strahlkraft zählen die Passionsspiele zu den bedeutendsten Kulturveranstaltungen Europas.

Kurzprofil: aovo Touristik AG

Die aovo Touristik AG aus Hannover ist seit über 25 Jahren Spezialist für Kurz-, Erlebnis-, Kultur- und Eventreisen. Das Unternehmen arbeitet sowohl für Endkunden als auch als Technologie- und Vertriebsdienstleister für Partner. aovo bietet maßgeschneiderte Reisepakete und verfügt über moderne System- und E-Commerce-Lösungen für Content, Buchung, Marketing und Vertrieb.

Kurzprofil: Secutix

Secutix ist eine führende Ticketing- und Audience-Management-Plattform für Kultur-, Sport- und Live-Entertainment-Veranstalter. Die Lösung S-360 Plattform bietet skalierbare Verkaufs-, Steuerungs- und Zutrittssysteme sowie leistungsfähige APIs für komplexe internationale Vertriebsstrukturen. SECUTIX bedient weltweit eine Vielzahl von Organisationen, darunter Museen, Theater, Opernhäuser, Festivals, Sportclubs und Arenen. Zu den namhaften Kunden zählen die Opéra National de Paris, das Centre Pompidou, die Oper Graz, der Wiener Musikverein, die UEFA und viele mehr.

