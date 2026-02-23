EQS-News: Regent Sounds / Schlagwort(e): Produkteinführung

LONDON, 23. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Der neu eröffnete Gitarrenladen Regent Sounds in der Denmark Street wird den Start seiner neuen Vintage Lounge mit einer exklusiven Online-Auktion von T-Bone Walkers legendärer 1949er Gibson ES-5N feiern: "die Gitarre, mit der alles begann". Die fünfwöchige Sonderaktion läuft vom 23. Februar bis zum 31. März auf Reverb, dem weltweit größten Online-Marktplatz für Musikinstrumente. Die Veranstaltung, bei der Rock'n'Roll-Legenden, Sammler und Branchenkenner zusammenkommen, wird die Geschichte von Regent Sounds feiern und ein neues Kapitel der Gitarrengeschichte schreiben. T-Bone Walkers legendäre Gibson ES-5N gilt aufgrund ihrer extremen Seltenheit, ihrer dokumentierten Herkunft, ihrer historischen Bedeutung und ihrer einzigartigen 77-jährigen Reise als eines der wertvollsten und historisch wichtigsten Musikinstrumente überhaupt. Die Gitarre wird im Rahmen einer geschlossenen Auktion exklusiv auf Reverb verkauft, wobei Regent Sounds zu Startgeboten bzw. Angeboten im Bereich von £1.500.000 einlädt. "Die Gitarre, mit der alles begann", die T-Bone fast zwei Jahrzehnte lang begleitete, war eine von nur 22, die in jenem Jahr gebaut wurden, und markierte einen dramatischen Wendepunkt in der Entwicklung der E-Gitarre und in der Musikgeschichte. T-Bone wird von vielen als der ultimative Gitarrist der Gitarristen bezeichnet. Sein innovativer Spielstil, seine Techniken und Licks beeinflussten unzählige Musiker, die ihm folgten, von Chuck Berry und B.B.King bis zu Jimi Hendrix, Eric Clapton, Jimmy Page, Keith Richards, Jeff Beck, Stevie Ray Vaughan, Greg Allman und Steve Miller. Die Zusammenarbeit mit Reverb für den Verkauf einer solch legendären Gitarre an ein weltweites Publikum ist ein weiterer wichtiger Schritt für das triumphale Comeback von Regent Sounds und für die laufende Erneuerung der Denmark Street. Die Gitarre wird für die Dauer der Veranstaltung öffentlich ausgestellt und kann nach Vereinbarung bei Regent Sounds besichtigt werden. Die Regent Sounds Aufnahmestudios wurden von den Rolling Stones, Black Sabbath, Jimi Hendrix, Jimmy Page, David Gilmour, Brian May, David Bowie, Elton John, The Kinks, Genesis und vielen anderen von den 60er bis zu den frühen 80er Jahren genutzt. Zu den bekannten Stücken, die in den Regent Sounds Studios aufgenommen wurden, gehören Fixing a Hole von den Beatles aus dem Jahr 1967, ein Schlüsselstück von Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, und Not Fade Away, eine frühe Single aus dem Debütalbum der Rolling Stones. In den letzten Jahren hatte die anhaltende Ungewissheit über seine Zukunft das Geschäft in einen Zustand des Umbruchs versetzt. Jetzt, da der ursprüngliche Raum wieder vollständig integriert ist, hat sich die Größe des Ladens vervierfacht - mit dem Zusatz der hochwertigen Rare and Vintage Guitar Lounge und drei schalldichten Kabinen, in denen Musiker Instrumente auf der Ladenfläche ausprobieren können, bringt Regent Sounds die Musik zurück in die britische "Tin Pan Alley", die Denmark Street. Jim Tuerk, VP of Marketing bei Reverb, sagte: "Dies ist eine seltene Gelegenheit, ein Stück Musikgeschichte zu besitzen. T-Bone Walkers Einfluss auf die Entwicklung des Blues zum modernen Rock kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden, und diese Gitarre war eine der Hauptfiguren in dieser Geschichte. Reverb existiert, um Gitarren und anderen Geräten zu einem zweiten, dritten und vierten Leben zu verhelfen, und es ist nur passend, dass Regent Sounds - das selbst schon legendär ist - der Laden ist, der dieser Gitarre ihr nächstes Zuhause gibt." Tony Bacon, Autor von ELECTRIC BLUES! T-Bone Walker & The Guitar That Started It All, sagte: "Ohne T-Bone Walkers Genialität und Virtuosität hätten wir wohl kaum die Verbreitung des Rock'n'Roll von Künstlern wie den Rolling Stones oder Jimi Hendrix erlebt, deren Fußstapfen Regent Sounds zu einem so heiligen Boden für Musikfans machen." Crispin Weir, Miteigentümer von Regent Sounds, sagte: "Regent Sounds war aufgrund unserer reichen Geschichte schon immer ein Mekka für Musikfans. Aber die kürzliche Erweiterung des Ladens auf zwei Etagen, die Eröffnung der Vintage Lounge und das Hinzufügen unserer schalldichten Kabinen bedeuten, dass wir eine noch vielversprechendere Zukunft vor uns haben. Der Verkauf von T-Bones legendärer 'Gitarre, mit der alles begann' und die Zusammenarbeit mit Reverb sind erst der Anfang." Website der Auktion: www.reverb.com/uk/shop/regent-sounds-vintage Website der Gitarre: www.gibsones5.com Regent Sounds: www.regentsounds.com Informationen zu Reverb: https://reverb.com Informationen zu Tony Bacon: www.tonybacon.co.uk



