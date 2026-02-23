EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: CO.DON AG i.l.
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die CO.DON AG i.l. bekannt, dass folgende Finanzberichte für das Geschäftsjahr 2022 veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 24.02.2026
Ort: https://www.codon-aktiengesellschaft.de/investoren/finanzberichte
23.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|CO.DON AG i.l.
|Warthestraße 21
|14513 Teltow
|Deutschland
|Internet:
|https://www.codon-aktiengesellschaft.de
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2280012 23.02.2026 CET/CEST
© 2026 EQS Group