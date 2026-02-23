Frankfurt am Main (ots) -Die Sehnsucht nach leichter, sonniger Mittelmeerküche ist groß - doch Viele fühlen sich in ihren täglichen Routinen mit Raps- oder Sonnenblumenölen am wohlsten. Mit Bertolli, der weltweiten Nr. 1 für Olivenöl, müssen sich Verbraucherinnen und Verbraucher nicht mehr zwischen beidem entscheiden. Die neuen Bertolli Blends aus 85% Raps- oder Sonnenblumenöl und 15% nativem Olivenöl extra bieten das Beste aus beiden Welten: bewährte hohe Bertolli Qualität des nativen Olivenöl extra und hochwertige Saatenöle für vielseitiges, gesundes Kochen, bei gewohnter Handhabung und mildem Geschmack.Gesund genießen ohne Kompromisse: Die Idee hinter den Bertolli BlendsBertolli steht seit jeher für mediterranen Genuss und Innovationsfreude und hat auch dieses Mal genau hingehört. Die Entwicklung der Bertolli Blends ist das Ergebnis einer tiefgehenden Analyse aktueller Verbrauchertrends und Kochgewohnheiten und eine Antwort für alle auf der Suche nach Produkten, die eine bewusste, mediterran inspirierte Ernährung unterstützen und dabei vielseitig einsetzbar, einfach in der Handhabung sowie erschwinglich sind. Bertolli Blends richten sich gezielt an Haushalte, die einen Schritt in Richtung eines ausgewogeneren Lebensstils machen möchten, ohne ihre Kochgewohnheiten ändern zu müssen. Als direkte Antwort auf diese Bedürfnisse machen die neuen Öl-Blends die Vorteile einer mediterranen Küche einem noch breiteren Anwenderkreis zugänglich."Unser Ziel ist es, Verbraucherinnen und Verbrauchern zu ermöglichen ihre alltäglichen Routinen in der Küche zu genießen und gleichzeitig von hochwertigem Olivenöl zu profitieren", sagt Tomislav Bucic, General Manager von Deoleo Deutschland. "Die Bertolli Blends bieten eine einfache Möglichkeit, mediterranen Genuss mit einer feinen Olivenölnote in deutsche Küchen zu bringen und so jede Mahlzeit mit einem Hauch unserer charakteristischen Qualität aufzuwerten."Die Vorteile der Bertolli Blends: Vielseitig, gesund und hitzebeständigDie Komposition aus 85% Raps- oder Sonnenblumenöl und 15% nativem Olivenöl extra ist darauf ausgelegt, einen milden Geschmack zu bieten, der die natürlichen Aromen der Gerichte nicht überdeckt und damit eine breite kulinarische Anwendung ermöglicht. Mit ihrem hohen Rauchpunkt von über 200°C eignen sich die Blends ideal für verschiedenste Zubereitungsarten, von Braten bei hohen Temperaturen bis hin zum Backen und Frittieren.Die Raps- und Sonnenblumenöl-Blends mit nativem Olivenöl extra enthalten wertvolle Omega-Fettsäuren und Vitamin E. Der Rapsöl-Blend liefert Omega-3 (ALA), während beide Blends Omega-9 und Omega-6 (Linolsäure) enthalten. Sowohl Omega-3 (ALA) als auch Omega-6 (Linolsäure) tragen zur Aufrechterhaltung eines normalen Blutcholesterinspiegels bei. Vitamin E hilft zudem, die Zellen vor oxidativem Stress zu schützen."Sonne mit Olive" & "Raps mit Olive" auf einen Blick:- Vielseitig einsetzbar & ideal für die heiße Küche: Hoher Rauchpunkt von über 200°C, perfekt zum Braten und Backen- Milder Geschmack: Die sanfte Olivenölnote bewahrt den Eigengeschmack der Speisen- Wertvolle Nährstoffe: Enthält Omega-3- (Raps), -6- und -9-Fettsäuren sowie Vitamin E- Der einfache Einstieg: Macht die Vorzüge der mediterranen Küche für jeden zugänglichDie 750ml-Flaschen aus recyceltem PET sind ab Februar 2026 zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 4,99 EUR je Flasche im Handel erhältlich. Die Preisgestaltung obliegt dem Handel.Über DeoleoDeoleo ist der weltweit führende Olivenölabfüller mit einer Präsenz in mehr als 43 Ländern auf allen fünf Kontinenten. Das Unternehmen verfügt über Fabriken in Spanien und Italien und Vertriebsgesellschaften in 12 Ländern. Das Portfolio von Deoleo umfasst 27 Marken für Speiseöle, Oliven, Soßen und Essige darunter weltweit führende Marken wie Bertolli, Carapelli und Sasso sowie die spanischen Marken Carbonell, Hojiblanca und Koipe. Weitere Informationen über Deoleo und seine Nachhaltigkeitsstrategie 2030 finden Sie unter: www.deoleo.com/en/sustainability (https://protect.checkpoint.com/v2/r02/___http:/www.deoleo.com/jsdxzxyfnsfgnqnyD___.YzJlOmRlb2xlb21vYmlsZTpjOm86NTk1YzJkYTczZWZmMmVlY2I4N2I5MGJiMmRiZDRmYmE6Nzo4NDU0OmQzMjA2MDllYTZhZmMxOTlhYmI3ZmViNWRkNTA1MmExYTQ1NTI5NDBlMWVlOWJhNzRiZDNlY2U4ZDUwOWJhMTE6cDpUOlQ)Über BertolliVor über 160 Jahren im kleinen toskanischen Dorf Lucca, in Italien, gegründet, wurde Bertolli zum Inbegriff italienischer Küche und ist heute die Olivenölmarke Nummer Eins weltweit (hergestellt von Deoleo). Die Marke Bertolli verpflichtet sich zu höchster Qualität, der Verwendung bester natürlicher Zutaten und steht in der Tradition für hervorragende und genussvolle Ernährung. www.bertolliolivenoel.de