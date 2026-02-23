© Foto: Tarik Haiga on UnsplashAlibaba, Baidu und JD.com springen nach der Neujahrspause wieder an. Die Ruhe ist trügerisch.Chinesische Tech- und Internetaktien sind nach der chinesischen Neujahrspause mit kräftigen Ausschlägen in den Handel zurückgekehrt. Alibaba, Baidu und JD.com drehten wieder nach oben, nachdem die Kurse zum Ende der Feiertage teils deutlich nachgegeben hatten. Die Schwankungen könnten anhalten, weil Alibaba bald Zahlen für das dritte Quartal vorlegt. Laut FactSet erwarten Analysten einen Gewinn von 1,68 US-Dollar je Aktie bei einem Umsatz von 42 Milliarden US-Dollar. Das entspräche einem Plus von neun Prozent zum Vorjahr. Beim vorigen Bericht fiel die Aktie dennoch, obwohl der Umsatz die Erwartungen …Den vollständigen Artikel lesen
