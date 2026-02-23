Anzeige
Milliardenmarkt Verteidigung: Drohnen-Player vor nächstem Bewertungssprung?!
23.02.2026 13:14 Uhr
General Atomics Aeronautical Systems, Inc.: GA-ASI treibt Integration von Langstreckenwaffensystemen für die MQ-9B voran

Industry Leading UAS Expands Mission Roles To Include Naval Strike

SAN DIEGO, CA / ACCESS Newswire / 23. Februar 2026 / General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI) entwickelt derzeit die Erweiterung seiner Spitzenmodelle MQ-9B SkyGuardian und SeaGuardian um Langstreckenwaffen.

Die Marine und die Luftwaffe haben weiterhin Bedarf an Plattformen, die Ziele aus großer Entfernung unter Beschuss nehmen können, insbesondere über den Weiten des Luftraums und der Gewässer im westlichen Pazifik. Aus diesem Grund haben die Ingenieure von GA-ASI damit begonnen, die Nutzlast, Stabilität, Reichweite und andere Merkmale des MQ-9B anzupassen, um die Integration der neuen Generation von Präzisionswaffen mit erweiterter Reichweite zu ermöglichen.

"Der MQ-9B beeindruckt weiterhin im Einsatz und wir erweitern ständig unseren globalen Kundenstamm", sagte David R. Alexander, President von GA-ASI. "Wir wollen den Wert des Flugzeugs weiter steigern, indem wir das Einsatzspektrum weiter ausbauen. Der MQ-9B verfügt über eine außergewöhnliche Nutzlastkapazität, daher ist es nur sinnvoll, unsere Einsatzmöglichkeiten um die Fähigkeit zur Führung von Langstreckenwaffen zu erweitern."

GA-ASI hat bislang alle Leistungsanalysen durchgeführt und ist zuversichtlich, dass der MQ-9B in der Lage ist, Langstreckenwaffen über große Entfernungen zu führen und dabei ein hohes Maß an Durchhaltefähigkeit und Einsatzdauer zu gewährleisten. Die Ingenieure des Unternehmens und andere arbeiten weiterhin an der Verfeinerung der technischen Aspekte dieser Integration und potenzieller Einsatzkonzepte und haben dabei Waffen wie die Joint Air-to-Surface Standoff Missile und die Long-Range Anti-Ship Missile von Lockheed Martin sowie die Joint Strike Missile von Kongsberg/Raytheon im Blick.

GA-ASI plant, mindestens eine dieser neuen Waffen bereits 2026 im Flug zu testen.

Hypothetisch könnte ein Missionsprofil wie folgt aussehen: MQ-9Bs könnten von einer Reihe befreundeter Stützpunkte im westlichen oder südlichen Pazifik starten, zu einem Haltepunkt fliegen und dort außerhalb der gegnerischen Waffenreichweite kreisen. Wenn der Befehl zum Einsatz der Waffen erteilt würde, könnte das Flugzeug diese in Abstimmung mit anderen Einsätzen der USA oder ihrer Verbündeten abwerfen.

Neben den Modellen SkyGuardian und SeaGuardian umfasst MQ-9B auch den neuen Protector RG Mk1, der derzeit an die Royal Air Force (RAF) des Vereinigten Königreichs geliefert wird. GA-ASI hat außerdem MQ-9B-Beschaffungsverträge mit Belgien, Kanada, Dänemark, Deutschland, Indien, Japan, Polen, Taiwan und der U.S. Air Force zur Unterstützung des Special Operations Command abgeschlossen. MQ-9B nahm auch an verschiedenen Übungen der US Navy teil, darunter Northern Edge, Integrated Battle Problem, RIMPAC und Group Sail.

Über GA-ASI

General Atomics Aeronautical Systems, Inc. ist der weltweit führende Hersteller von unbemannten Luftfahrtsystemen (UAS). Mit mehr als 9 Millionen Flugstunden fliegt die UAS-Reihe Predator seit über 30 Jahren und umfasst MQ-9A Reaper, MQ-1C Gray Eagle, MQ-20 Avenger und MQ-9B SkyGuardian/SeaGuardian. Das Unternehmen hat sich der Bereitstellung langlebiger Multimissionslösungen verschrieben, die dauerhaftes Situationsbewusstsein und schnelle Reaktionsfähigkeit ermöglichen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.ga-asi.com.

Avenger, EagleEye, Gray Eagle, Lynx, Predator, Reaper, SeaGuardian und SkyGuardian sind eingetragene Markenzeichen von General Atomics Aeronautical Systems, Inc. in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.

# # #

GA-ASI Media Relations
General Atomics Aeronautical Systems, Inc.
ASI-MediaRelations@ga-asi.com
(858) 524-8101

QUELLE: General Atomics Aeronautical Systems, Inc.

