Berlin (ots) -Florian Swyter, Hauptgeschäftsführer des Gesamtverbands der Personaldienstleister (GVP), erklärt zum "Sofort-in-Arbeit-Plan" von Bundesinnenminister Alexander Dobrindt:"Der Gesamtverband der Personaldienstleister begrüßt den Vorstoß von Bundesinnenminister Alexander Dobrindt, Asylbewerbern schneller den Zugang zum Arbeitsmarkt zu ermöglichen. Wer früh in Beschäftigung kommt, hat bessere Chancen, sich zu integrieren - und Betriebe gewinnen schneller dringend benötigtes Personal.Beschäftigung braucht dabei Verlässlichkeit. Dafür sind klare, rechtssichere Verfahren entscheidend. Die geplante Öffnung des Arbeitsmarktzugangs muss praxistauglich umgesetzt werden und verlässliche Rahmenbedingungen für alle Beteiligten schaffen. Wenn eine Arbeitsaufnahme nach drei Monaten möglich sein soll, obwohl das Asylverfahren noch nicht abgeschlossen ist, braucht es klare, rechtssichere Regeln, damit Beschäftigte wie Arbeitgeber Planungssicherheit haben und Beschäftigung nicht zum Risiko wird.Die Personaldienstleister stehen dafür mit ihrer Expertise bereit: Sie sind darauf spezialisiert, Menschen zügig, passgenau und dort, wo Bedarf besteht, in Arbeit zu bringen - auch in Regionen und Branchen mit besonders großen Engpässen.Der GVP spricht sich deshalb für transparente, unbürokratische Verfahren und verlässliche Zuständigkeiten aus, damit der schnelle Einstieg in Arbeit in der Praxis auch tatsächlich gelingt."Über den Gesamtverband der Personaldienstleister (GVP)Der GVP entstand Ende 2023 durch die Verschmelzung des Bundesarbeitgeberverbandes der Personaldienstleister (BAP) und des Interessenverbandes Deutscher Zeitarbeitsunternehmen (iGZ). Der Verband mit seinen 5.000 Mitgliedsunternehmen verfügt daher über jahrzehntelange Erfahrung in der Interessenvertretung der Branche und ist das Sprachrohr für die Personaldienstleister in ihrer ganzen Vielfalt.