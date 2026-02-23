Lüdenscheid (ots) -KI-gestützte Plattform von Redwood AI beschleunigt chemische Synthese und optimiert Prozesse entlang des global wachsenden "CDMO"-MarktesRedwood AI (ISIN: CA7579221093 | WKN: A422EZ) ist ein Technologieunternehmen, das eine KI-gestützte Plattform für die pharmazeutische Syntheseplanung entwickelt hat. Die Kernleistung: Was Chemiker-Teams bisher Wochen kostete, erledigt die Plattform in unter einer Minute - bei rund 95 Prozent Modellgenauigkeit, trainiert auf über einer Milliarde Molekülen.Die pharmazeutische Industrie steht vor einer fundamentalen Transformation. Neue Wirkstoffe werden komplexer, Entwicklungszyklen länger und teurer, und regulatorische Anforderungen steigen kontinuierlich. Gleichzeitig verlagert sich die Wertschöpfung zunehmend zu spezialisierten Partnern wie "Contract Development and Manufacturing Organizations" ("CDMO"s), die Entwicklung und Produktion effizient, skalierbar und flexibel gestalten. Der globale "CDMO"-Markt liegt aktuell bei rund 197,4 Milliarden US-Dollar und wird bis 2034 voraussichtlich 368,7 Milliarden US-Dollar erreichen. Parallel dazu beschleunigt die Einführung künstlicher Intelligenz die Arzneimittelentwicklung: Der Markt für KI-gestützte Wirkstoffforschung wächst jährlich um etwa 10 Prozent und wird bis 2034 voraussichtlich ein Volumen von rund 17,81 Milliarden US-Dollar erreichen.In diesem dynamischen Umfeld definiert Redwood AI die Zukunft der Arzneimittelentwicklung neu.Gegründet von führenden Wissenschaftlern aus Chemie, Medizin und künstlicher Intelligenz - mit über 800 peer-reviewten Publikationen aus renommierten Institutionen wie der "Stanford University" und der "University of British Columbia" - verbindet Redwood AI tiefes wissenschaftliches Know-how mit industrieller Erfahrung. Die Mission des Unternehmens ist klar: KI nutzen, um chemische Synthese und Arzneimittelentwicklung zu beschleunigen, neue Wirkstoffe schneller zur Marktreife zu bringen und Innovationen in der Pharmaindustrie nachhaltig zu fördern.Die Herausforderung: Konventionelle Methoden stoßen an ihre GrenzenDie Entwicklung neuer Medikamente gehört zu den anspruchsvollsten wissenschaftlichen Aufgaben überhaupt. Ein Wirkstoffkandidat muss gleichzeitig Wirksamkeit, Sicherheit, Herstellbarkeit und Wirtschaftlichkeit erfüllen - eine Komplexität, die mit traditionellen, iterativen Methoden der Medizinalchemie kaum effizient zu bewältigen ist. Die frühe Wirkstoffforschung und das molekulare Design sind auf manuelle, schrittweise Prozesse angewiesen, die die Erkundung des chemischen Raums stark einschränken und die Entwicklung vielversprechender Kandidaten verlangsamen.Besonders gravierend ist die Situation in der chemischen Synthese und Prozessentwicklung: Sie sind bis heute hochgradig manuell und ressourcenintensiv. Ein einzelner Syntheseplan kann Wochen in Anspruch nehmen, erfordert Teams aus erfahrenen Chemikern und bietet dennoch nur einen Bruchteil der möglichen Optionen und Alternativen. Das Ergebnis sind lange Entwicklungszeiten, hohe Kosten und eine strukturell begrenzte Innovationskapazität - ein Problem, das die gesamte pharmazeutische Wertschöpfungskette betrifft.Die Lösung: Redwood AIs proprietäre KI-PlattformRedwood aIs KI-Plattform integriert fortschrittliche chemische Analyse mit maschinellem Lernen, um Synthesewege vorherzusagen und zu optimieren. Intelligente Algorithmen prognostizieren Reaktionswege, bewerten Kosten- und Sicherheitsaspekte und liefern datengestützte Empfehlungen, die Chemikern helfen, neue Verbindungen schneller zu entwerfen, zu verfeinern und zu optimieren. Experimentierzyklen, die traditionell Wochen oder Monate in Anspruch nehmen, werden mit Redwood AI in wenige Minuten komprimiert - bei einer internen Modellgenauigkeit von rund 95 Prozent.Das Modell ist proprietär (herstellergebunden) und wurde auf über einer Milliarde Molekülen und vier Millionen Reaktionen trainiert. Es generiert automatisch mehrere Synthesepfade in unter einer Minute und bewertet dabei jeden einzelnen Schritt vollständig hinsichtlich Kosten und Lieferanten aus über 60 globalen Quellen - inklusive Sicherheits- und Umweltprognosen. Was bei konventionellen Methoden Wochen dauert und ganze Chemiker-Teams bindet, leistet die Plattform in einem Bruchteil der Zeit: präziser, skalierbarer und mit deutlich mehr Optionen und Kontingenzen.Gleichzeitig unterstützt die Plattform die Optimierung von Reaktionsbedingungen, maximiert Ausbeuten und reduziert Ineffizienzen, wodurch Entwicklungszeiten verkürzt und Produktionsprozesse skalierbar, kosteneffizient und zuverlässig werden. Die Lösung ist flexibel einsetzbar, unterstützt unterschiedliche Projektskalierungen und lässt sich nahtlos in bestehende Forschungs- und Produktionsumgebungen integrieren.Ein einzigartiges Wettbewerbsprofil?Im direkten Vergleich mit etablierten Mitbewerbern zeigt Redwood AI ein überlegenes, vollständig integriertes Funktionsprofil. Während die Konkurrenz jeweils nur Teilbereiche abdeckt - etwa reine Syntheseplanung ohne Kostenbewertung, oder Skalierungsunterstützung ohne Umweltanalyse -, bietet Redwood AI alle fünf zentralen Dimensionen:Kostenbewertung, Synthese-Datensatzaufbau, Skalierungsunterstützung, Sicherheitsprognosen und Umweltbewertung. Dieser integrierte Ansatz dürfte die strategische Grundlage für einen dauerhaften Wettbewerbsvorsprung sein.Vergleichbare Unternehmen im Umfeld der KI-gestützten Wirkstoffforschung belegen, wie enorm die Investorennachfrage in diesem Sektor ist. Redwood AI ist derzeit noch in einer frühen Phase und bietet damit entsprechendes Aufwärtspotenzial.Riesige Marktchance an drei SchnittstellenRedwood AI (ISIN: CA7579221093 | WKN: A422EZ) positioniert sich strategisch an der Schnittstelle dreier bedeutender und wachsender Märkte. Eingebettet in den globalen Pharmamarkt mit einem Volumen von 1,65 Billionen US-Dollar im Jahr 2024 - voraussichtlich über 2,35 Billionen bis 2030 -, operiert das Unternehmen gleichzeitig innerhalb der "CDMO"-Infrastruktur, die von 197,4 Milliarden US-Dollar heute auf rund 368,7 Milliarden bis 2034 wachsen soll. Zusätzlich ist Redwood AI direkt im spezifischen Markt für KI-gestützte Wirkstoffforschung aktiv, der aktuell bei 6,9 Milliarden US-Dollar liegt und bis 2034 auf rund 17,81 Milliarden US-Dollar anwachsen soll.Diese Märkte wachsen nicht nur - sie nähern sich immer mehr einander an.Die zunehmende Auslagerung von Entwicklungsaufgaben, steigende Investitionen in KI-gesteuerte "F&E"-Automatisierung (Forschung und Entwicklung) und die wachsende Integration datengetriebener Technologien in Pharma und Biotech schaffen ideale Voraussetzungen für skalierbare, datengestützte Plattformen wie die von Redwood AI. Valide, skalierbare und regulierungskonforme KI-Lösungen werden in der Pharmaindustrie zunehmend zum strategischen Standard - und Redwood AI ist frühzeitig positioniert, um davon profitieren zu können.Nachhaltiges Geschäftsmodell mit wachsendem Datenvorteil?Redwood AI verfolgt ein abonnementbasiertes "Software-as-a-Service-Modell", das sich primär an Pharma- und Biotechnologieunternehmen richtet. Das Modell ist kapitaleffizient, gut skalierbar und erzeugt durch jede neue Kundeninstallation einen wachsenden Datenvorteil: Jeder reale Einsatz stärkt den internen Synthese- und Reaktionsdatensatz, verbessert die Modellleistung und vertieft den Wettbewerbsgraben. Dieser sich selbst verstärkende Kreislauf aus Daten, Modellqualität und Kundenwert ist ein strukturelles Alleinstellungsmerkmal, das mit der Zeit immer schwerer zu replizieren ist.Die Plattform ist dabei breit anwendbar:Neben dem pharmazeutischen Kernmarkt adressiert Redwood AI Biotechnologie, allgemeine chemische Wissenschaften, Syntheseplanung, Patentbewertung und nicht-pharmazeutische chemische Anwendungen - ein deutlich verbreitertes Kundenpotenzial, das das Wachstumsprofil des Unternehmens weiter stärkt.In der aktuellen Phase kommerzialisiert Redwood AI seine Plattform über das "SaaS-Modell" und baut dabei kontinuierlich den proprietären Datensatz aus realen Einsätzen auf. Im nächsten Schritt soll die Integration in frühe Entdeckungs- und molekulare Designprozesse vertieft werden: akkumulierte Synthesedaten ermöglichen schnellere Iterationszyklen, verbesserte Priorisierung und KI-gestützte Entscheidungsunterstützung auf einem qualitativ neuen Niveau.Langfristig strebt Redwood AI (ISIN: CA7579221093 | WKN: A422EZ) die KI-gesteuerte Generierung eigener Wirkstoffkandidaten und eine umfassende Unterstützung der gesamten Entwicklungspipeline an - einschließlich potenziell proprietär Substanzen mit eigenem kommerziellem Wert. Damit dürfte sich das Unternehmen schrittweise von einem Softwareanbieter zu einem vollständig integrierten Player im Bereich der KI-gestützten Arzneimittelentwicklung entwickeln können.Redwood AI ist nicht nur ein Technologieanbieter - das Unternehmen definiert aktiv, wie Arzneimittelentwicklung in Zukunft aussehen soll.Durch die Beschleunigung der chemischen Synthese, die Optimierung komplexer Prozesse und die Bereitstellung intelligenter Entscheidungswerkzeuge transformiert Redwood AI die Art und Weise, wie Chemiker und Pharmaunternehmen Innovationen umsetzen. Lebenswissenschaften können mit Redwood AI schneller Durchbrüche erzielen, Entwicklungsrisiken reduzieren und Medikamente effizienter und sicherer auf den Markt bringen.Mit einer KI-Plattform, einem wachsenden Datenvorteil, einem klaren und skalierbaren "SaaS-Geschäftsmodell", einer breiten Marktpositionierung und einem der qualifiziertesten Teams der Branche ist Redwood AI hervorragend positioniert, um von der strukturellen Transformation einer der größten Industrien der Welt zu profitieren. Das Unternehmen steht exemplarisch für die nächste Generation KI-gestützter Arzneimittelentwicklung - und zeigt, wie modernste Technologie, wissenschaftliche Expertise und industrielle Praxis zusammenkommen, um die Pharmaindustrie von morgen zu gestalten.Wenn KI, Chemie und Pharmaindustrie zusammenwachsen, dürfte ein strukturelles Wachstumspotenzial entstehen.Die derzeitige Kursentwicklung der Aktie von Redwood AI (ISIN: CA7579221093 | WKN: A422EZ) dürfte das langfristige Potenzial des Unternehmens noch nicht vollständig widerspiegeln. Mehrere strukturelle Wachstumstreiber - insbesondere die steigende Bedeutung von KI in der Arzneimittelentwicklung - sprechen für eine positive Entwicklungsperspektive. Die derzeitige Kursentwicklung der Aktie von Redwood AI (ISIN: CA7579221093 | WKN: A422EZ) dürfte das langfristige Potenzial des Unternehmens noch nicht vollständig widerspiegeln. Mehrere strukturelle Wachstumstreiber - insbesondere die steigende Bedeutung von KI in der Arzneimittelentwicklung - sprechen für eine positive Entwicklungsperspektive. Sollten die geplanten technologischen und kommerziellen Fortschritte wie erwartet realisiert werden, dürfte sich daraus eine Neubewertung ergeben, von der Investoren und Privatanleger überproportional profitieren könnten. Der Verbreiter und/oder mit ihr verbundene Unternehmen wurden vom Emittenten bzw. von deren Aktionären mit der Erstellung der vorliegenden Marketingmitteilung beauftragt. Aufgrund der Beauftragung durch den Emittenten ist die Unabhängigkeit der Mitteilung nicht sichergestellt. Dies begründet laut Gesetz auf Seiten der Verbreiter bzw. des verantwortlichen Redakteurs einen Interessenkonflikt, auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen.Wir weisen darauf hin, dass die Auftraggeber (Dritte) der Publikation von Verbreiter, deren Organe, wesentlichen Aktionäre, sowie mit diesen verbundenen Parteien (Dritte) zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung womöglich Aktien des Emittenten, welche im Rahmen dieser Publikation besprochen wird, halten. Es besteht seitens der Auftraggeber und der Dritten gegebenenfalls die Absicht, diese Wertpapiere in unmittelbarem Zusammenhang mit dieser Veröffentlichung zu verkaufen und an steigenden Kursen und Umsätzen zu partizipieren oder jederzeit weitere Wertpapiere hinzuzukaufen.Der Verbreiter handelt demzufolge im Zusammenwirken mit und aufgrund entgeltlichen Auftrags von weiteren Personen, die signifikante Aktienpositionen des besprochenen Emittenten halten können. Dies begründet laut Gesetz einen Interessenkonflikt, auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen. Weder Verbreiter noch der verantwortliche Redakteur sind an den beschriebenen möglichen Veräußerungs- / Kaufaktivitäten beteiligt. Auf entsprechende potentielle Aktienverkäufe und -käufe der Auftraggeber sowie Dritter hat der Emittent auch keinen Einfluss.Der Verbreiter hat es zu unterlassen, Wertpapiere des Emittenten zu halten oder in irgendeiner Weise mit ihnen zu handeln. Der Verbreiter der Mitteilung besitzt/hält weder unmittelbar noch mittelbar (beispielsweise über verbundene Unternehmen, in abgestimmter Art und Weise) Aktienpositionen des besprochenen Emittenten. Darüber hinaus ist die Vergütung des Verbreiters der Mitteilung weder direkt an finanzielle Transaktionen noch an Börsenumsätze oder Vermögensverwaltungsgebühren gekoppelt.Weder der Verbreiter, noch ein mit ihm verbundenes Unternehmen, noch eine bei der Erstellung mitwirkende Person (noch deren mit ihr eng verbundene Personen), noch Personen, die vor Weitergabe der Mitteilung Zugang hatten oder haben konnten, sind / ist in Besitz einer Nettoverkaufs- oder Nettokaufposition, die die Schwelle von 0,5% des gesamten emittierten Aktienkapitals des Kapitals des Emittenten überschreitet. Ebenso wenig werden von der/den Person/en Anteile an über 5% des gesamten emittierten Aktienkapitals des Emittenten gehalten, war/en die Person/en innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate bei der öffentlichen Emission von Finanzinstrumenten des Emittenten federführend oder mitführend, war/en die Person/en Marketmaker oder Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten, haben mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erbringung von Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitt A und B der Richtlinie 2014/65/EU getroffen, die innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate gültig war oder in diesem Zeitraum eine Leistung oder ein Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung gegeben war.Emittent: Redwood AI Corp.Datum der erstmaligen Verbreitung: 20.02.2026Uhrzeit der erstmaligen Verbreitung: 06:00 UhrAbstimmung mit dem Emittenten: JaAdressaten: Der Verbreiter stellt die Mitteilung allen interessierten Wertpapierdienstleistungsunternehmen und Privatanlegern gleichzeitig zur Verfügung. Ausgeschlossene Adressaten: Die vom Verbreiter veröffentlichten Publikationen, Informationen, Analysen, Reports, Researches und Dokumente sind nicht für U.S.-Personen oder Personen, die ihren Wohnsitz in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan haben, bestimmt und dürfen weder von diesen eingesehen noch an diese verteilt werden. Informationsquellen: Informationsquellen des Verbreiters und Erstellers sind Angaben und Informationen des Emittenten, in- und ausländische Wirtschaftspresse, Informationsdienste, Nachrichtenagenturen (z.B. Reuters, Bloomberg, Infront, u. a.), Analysen und Veröffentlichungen im Internet. Sorgfaltsmaßstab: Bewertungen und daraus abgeleitete Schlussfolgerungen werden mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns und unter Berücksichtigung aller zum jeweiligen Zeitpunkt öffentlich zugänglichen nach Ansicht des Erstellers entscheidungserheblichen Faktoren erstellt.Hinweise betreffend der mit den Wertpapieren und mit deren Emittenten verbundenen RisikenWeil andere Researchhäuser und Börsenbriefe den Wert auch besprechen können, kann es in vorliegendem Empfehlungszeitraum zu einer symmetrischen Informations-/ und Meinungsgenerierung kommen.Natürlich gilt es zu beachten, dass der Emittent in der höchsten denkbaren Risikoklasse für Aktien gelistet ist. Der Emittent weist ggf. noch keine Umsätze auf und befindet sich auf Early Stage Level, was riskant ist. Die finanzielle Situation des Unternehmens ist noch defizitär, was die Risiken deutlich erhöht. Durch ggf. notwendig werdende Kapitalerhöhungen könnten zudem kurzfristig Verwässerungserscheinungen auftreten, die zu Lasten der Investoren gehen können. Wenn es dem Emittenten nicht gelingt, weitere Finanzquellen in den nächsten Jahren zu erschließen, könnten sogar Insolvenz und ein Delisting/Einstellung des Handels drohen.Enthaftungserklärung und Risiko des Totalverlustes des eingesetzten KapitalsDie Hintergrundinformationen, Markteinschätzungen und Wertpapieranalysen, die der Verbreiter auf seinen Webseiten und in seinen Newslettern veröffentlicht, stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelten Notierungen noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet. Dennoch ist die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der Ausführungen bzw. der Aktienbesprechungen für die eigene Anlageentscheidung möglicherweise resultieren können, ausnahmslos ausgeschlossen.Wir geben zu bedenken, dass Aktieninvestments immer mit Risiko verbunden sind. Jedes Geschäft mit Optionsscheinen, Hebelzertifikaten oder sonstigen Finanzprodukten ist sogar mit äußerst großen Risiken behaftet. Aufgrund von politischen, wirtschaftlichen oder sonstigen Veränderungen kann es zu erheblichen Kursverlusten, im schlimmsten Fall zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals kommen. Bei derivativen Produkten ist die Wahrscheinlichkeit extremer Verluste mindestens genauso hoch wie bei SmallCap Aktien, wobei auch die großen in- und ausländischen Aktienwerte schwere Kursverluste bis hin zum Totalverlust erleiden können. Sie sollten sich vor jeder Anlageentscheidung (z.B. durch Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens) weitergehend beraten lassen.Obwohl die in den Mitteilungen und Markteinschätzungen vom Verbreiter enthaltenen Wertungen und Aussagen mit der angemessenen Sorgfalt erstellt wurden, übernehmen wir keinerlei Verantwortung oder Haftung für Fehler, Versäumnisse oder falsche Angaben. Dies gilt ebenso für alle von unseren Gesprächspartnern in den Interviews geäußerten Darstellungen, Zahlen und Beurteilungen.Das gesamte Risiko, das aus dem Verwenden oder der Leistung von Service und Materialien entsteht, verbleibt bei Ihnen, dem Leser. Bis zum durch anwendbares Recht äußerstenfalls Zulässigen kann der Verbreiter nicht haftbar gemacht werden für irgendwelche besonderen, zufällig entstandenen oder indirekten Schäden oder Folgeschäden (einschließlich, aber nicht beschränkt auf entgangenen Gewinn, Betriebsunterbrechung, Verlust geschäftlicher Informationen oder irgendeinen anderen Vermögensschaden), die aus dem Verwenden oder der Unmöglichkeit, Service und Materialien zu verwenden entstanden sind.Alle in dem vorliegenden Report zum Emittenten geäußerten Aussagen, außer historischen Tatsachen, sollten als zukunftsgerichtete Aussagen verstanden werden, die sich wegen erheblicher Unwägbarkeiten durchaus nicht bewahrheiten könnten. Die Aussagen des Erstellers unterliegen Ungewissheiten, die nicht unterschätzt werden sollten. Es gibt keine Sicherheit oder Garantie, dass die getätigten Prognosen tatsächlich eintreffen. Daher sollten die Leser sich nicht auf die Aussagen des Erstellers verlassen und nicht nur auf Grund der Lektüre der Mitteilung Wertpapiere kaufen oder verkaufen.Der Service des Verbreiters darf deshalb keinesfalls als persönliche oder auch nur allgemeine Anlageberatung aufgefasst werden. Nutzer, die aufgrund der vom Verbreiter abgebildeten oder bestellten Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr.Alle vorliegenden Texte, insbesondere Markteinschätzungen, Aktienbeurteilungen und Chartanalysen spiegeln die persönliche Meinung des Redakteurs wider. Es handelt sich also um reine individuelle Auffassungen ohne Anspruch auf ausgewogene Durchdringung der Materie.Der Leser versichert hiermit, dass er sämtliche Materialien und Inhalte auf eigenes Risiko nutzt und der Verbreiter keine Haftung übernimmt.Der Verbreiter behält sich das Recht vor, die Inhalte und Materialien, welche von ihm verbreitet werden, ohne Ankündigung abzuändern, zu verbessern, zu erweitern oder zu entfernen. Der Verbreiter schließt ausdrücklich jede Gewährleistung für Service und Materialien aus. Service und Materialien und die darauf bezogene Dokumentation wird Ihnen "so wie sie ist" zur Verfügung gestellt, ohne Gewährleistung irgendeiner Art, weder ausdrücklich noch konkludent. Einschließlich, aber nicht beschränkt auf konkludente Gewährleistungen der Tauglichkeit, der Eignung für einen bestimmten Zweck oder des Nichtbestehens einer Rechtsverletzung.Es gibt keine Garantie dafür, dass die Prognosen des Emittenten, des Erstellers oder (weiterer) Experten und des Managements tatsächlich eintreten. Die Wertentwicklung der Aktie des Emittenten ist damit ungewiss. Wie bei jedem sogenannten Micro Cap besteht auch hier die Gefahr des Totalverlustes. Deshalb dient die Aktie nur der dynamischen Beimischung in einem ansonsten gut diversifizierten Depot.Der Anleger sollte die Nachrichtenlage genau verfolgen und über die technischen Voraussetzungen für ein Trading in Pennystocks verfügen. Die segmenttypische Marktenge sorgt für hohe Volatilität. Unerfahrenen Anlegern und LOW-RISK Investoren wird von einer Investition in Aktien des Emittenten grundsätzlich abgeraten. Die vorliegende Analyse richtet sich ausschließlich an erfahrene Profitrader.BegriffsbestimmungenMaßgebend für die Einschätzung zu einem Emittenten ist, ob sich seine Aktien nach der Einschätzung des Erstellers in den folgenden 12 Monaten (Geltungszeitraum) besser, schlechter oder im Vergleich mit den Aktien vergleichbarer Emittenten aus derselben Peer Group bewegen können:Sell: Der Begriff Sell bedeutet verkaufen. Der Ersteller ist der Auffassung, dass ein weiterer Kursgewinn unwahrscheinlich ist, ein Kursverlust eintreten könne oder dass Anleger bereits erzielte Gewinne realisieren sollten. In all diesen Fällen wird er die Empfehlung "Sell" aussprechen.Hold: Der Begriff Hold bedeutet halten. Der Ersteller sieht ein Kurspotenzial für die Aktie, weshalb er der Meinung ist, die Aktie im Depot zu behalten.Buy: Der Begriff Buy bedeutet kaufen. Der Ersteller erwartet einen Kursanstieg der Aktie, da er diese aktuell für unterbewertet hält.Strong Buy: Der Begriff Strong Buy bedeutet unbedingt kaufen und wird zum Beispiel von den US-Investmenthäusern Morgan Stanley und Salomon Brothers verwendet. Der Ersteller erwartet einen im Vergleich zu anderen Unternehmen derselben Peer Group überdurchschnittlichen Kursanstieg.Unabhängig von der vorgenommenen Einschätzung bestehen nach der Empfindlichkeitsanalyse deutliche Risiken aufgrund einer Änderung der zugrunde gelegten Annahmen. 