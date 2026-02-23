Hamburg (ots) -CITIZEN hat einen echten Klassiker der 70er Jahre neu aufgelegt - den in Hollywood erprobten Chronographen "Challenge Timer". Bisher war die Retro-Uhr nur in Japan erhältlich - nun kommt sie nach Europa. Die beiden neuen Modelle haben nicht nur die charakteristische Bullhead-Anordnung von Drückern und Krone, sondern auch den damaligen Durchmesser von 38 Millimetern. Das Design ist nah am Original und dürfte jeden erfreuen, dem die Vintage-Modelle und heutigen Sammlerstücke seit einem Auftritt in einem Hollywood-Blockbuster nicht mehr erschwinglich erscheinen. Die Challenge Timer kommt in zwei Varianten nach Europa: Einer sogenannten Panda-Version mit weißem Zifferblatt und schwarzen Totalisatoren (Hilfszifferblättern) sowie einer auf 4.000 Exemplare limitierten Edition mit grünem und nachtleuchtendem Zifferblatt. Die neuen CITIZEN Retro-Bullheads mit Inhouse-Quarzwerk sind ab Februar 2026 zu einem Preisen von 229 Euro im Fachhandel und auf citizenwatch.eu erhältlich.Comeback der "Tsuno" - erschwinglich und mit Quarzwerk für junge UhrenfansTsuno steht im Japanischen für Horn und bezieht sich auf die beiden Drücker auf den Positionen 11 und 1 Uhr. Der Ursprung dieser Anordnung geht auf Handstoppuhren zurück. Bullhead-Chronographen waren früher für die Zeitmessung, zum Beispiel bei Motorsportrennen, gedacht. Hierfür nahm man die Uhr vom Handgelenk - hielt und verwendete sie wie eine übliche Stoppuhr. Anders als bei dem Original aus dem Jahr 1973 setzt CITIZEN bei der neuen Challenge Timer statt auf Mechanik auf ein hauseigenes Quarzkaliber (Kal. 0510), um den Bullhead-Chrono auch einem jüngeren Publikum zugänglich zu machen. Bei einem Preis von unter 250 Euro passt er in jede noch so kleine Uhrensammlung, in der ein Bullhead-Chronograph mit Historie bisher fehlte.In der Übersicht:Modelle: AN3660-81A (Panda-Zifferblatt), AN3660-73X (Limited Edition 4.000 Exemplare)Zifferblattfarbe: Weiß (Panda-Zifferblatt), Grün (nachtleuchtend - Limited Edition)Preis (UVP): 229 EuroGehäuse: EdelstahlBand: EdelstahlGlas: KristallglasDurchmesser/Höhe: 38 mm/11,73 mmSpezifikationen: Quarz-Kaliber 0510, Stoppuhr max.12h, 1/1 Sek, Datum, Ganggenauigkeit, +/- 20 Sek pro MonatÜber CITIZEN WATCH:CITIZEN WATCH ist eine echte Uhrenmanufaktur, die in der Lage ist, den gesamten Prozess der Uhrenherstellung im eigenen Haus durchzuführen, von der Herstellung der einzelnen Komponenten einer Uhr bis zu ihrer Endmontage und Justierung. Das Unternehmen ist in mehr als 140 Ländern und Regionen der Welt tätig. Seit seiner Gründung im Jahr 1918 vertritt CITIZEN die Überzeugung "Better Starts Now" - das heißt, egal wer man wer man ist und was man tut, es ist immer möglich, etwas besser zu machen, und jetzt ist es an der Zeit, damit zu beginnen. Mit dieser Überzeugung begannen wir mit der Herstellung mechanischen Uhren, erfanden und verbesserten Technologien und erforschten die Zukunft der Uhren, wie z. B. unsere patentierte, lichtbetriebene Eco-Drive Technologie.Website: https://de.citizenwatch.eu/Instagram: @citizenwatchdeutschland (https://www.instagram.com/citizenwatchdeutschland/)Pressekontakt:Citizen Watch Europe GmbHHans-Duncker Str. 8 | 21035 Hamburg | GermanyT: +49 40 734 62 0E-Mail: pr@citizenwatch.deOriginal-Content von: Citizen Watch Europe GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/178475/6222106