München (ots) -Der Münchener Verein stellt die Leitung seiner Vertriebsdirektion Honorar-, Banken- und Sondervertrieb neu auf: Zum 1. April 2026 übernimmt Andreas Gahn die Führung der Vertriebsdirektion in Personalunion mit seiner bisherigen Funktion als Abteilungsleiter Produktmanagement und -marketing.Andreas Gahn folgt auf Michael W. Matz, der die Vertriebsdirektion als ursprünglicher Initiator über viele Jahre hinweg maßgeblich geprägt hat und sich nun auf den wohlverdienten Ruhestand vorbereitet. Herr Matz bleibt dem Münchener Verein im Rahmen der Übergangsphase vorerst unterstützend erhalten.Mit der Personalentscheidung setzt der Münchener Verein auf Kontinuität und fachliche Tiefe aus den eigenen Reihen:Andreas Gahn überzeugt mit knapp 20 Jahren Erfahrung in der Versicherungsbranche. Seine berufliche Laufbahn begann mit einer Ausbildung zum Kaufmann für Versicherungen bei der Victoria Versicherungs AG, gefolgt von Tätigkeiten im Ausschließlichkeits- und Maklervertrieb der Volkswohl Bund Versicherungen. Ergänzend absolvierte er zahlreiche Fort- und Weiterbildungen sowie ein Bachelorstudium im Bereich Wirtschaft und Management.Durch diese langjährige Vertriebsorientierung und die zahlreichen Weiterbildungen, gepaart mit seinen einschlägigen Erfahrungen, die er zunächst als Senior Experte Produktmanagement LV und aktuell als Abteilungsleitung Produktmanagement und - marketing beim Münchener Verein sammeln konnte, bringt Gahn umfassende Expertise und tiefgehendes Wissen mit, um den Erfolg des Honorar-, Banken- und Sondervertriebs des Münchener Verein in seiner neuen Rolle weiter voranzubringen.Als Abteilungsleitung Produktmanagement und -marketing in Personalunion verantwortet Andreas Gahn auch weiterhin die konsequente Weiterentwicklung des Produktportfolios, insbesondere durch die Einführung und Weiterentwicklung zentraler Produkte. Diese künftige Doppelfunktion schafft die perfekte Grundlage, das Produktmanagement/-marketing und den Vertrieb weiter miteinander zu verzahnen, um Synergieeffekte zu schaffen.Dr. Rainer Reitzler, Vorstandsvorsitzender der Münchener Verein Versicherungsgruppe, zur Neubesetzung:"Ich freue mich sehr, diese wichtige Führungsposition mit einem hochkompetenten Kollegen aus den eigenen Reihen besetzen zu können und bin mir sicher, dass Andreas Gahn den Honorar-, Banken- und Sondervertrieb mit seiner innovativen Denkweise weiter stärken wird. Ich wünsche ihm viel Erfolg in seiner neuen Rolle und bedanke mich bei Michael Matz für seine vorbildliche Aufbauarbeit als ursprünglicher Initiator dieser Vertriebsdirektion."Herr Matz blickt auf seine Zeit beim Münchener Verein zurück und wünscht seinem Nachfolger alles Gute:"Ich blicke dankbar auf viele erfolgreiche und vor allem schöne Jahre beim Münchener Verein zurück. Ich bin überzeugt, dass Andreas Gahn den Honorar-, Banken- und Sondervertrieb mit seiner Expertise und seinem Engagement hervorragend führen wird und freue mich, weiterhin unterstützend mitwirken zu dürfen."Andreas Gahn selbst sieht seiner neuen Rolle motiviert und mit Vorfreude entgegen:"Gemeinsam mit dem Team möchte ich die erfolgreiche Arbeit meines Vorgängers fortführen. Angesichts meiner Doppelfunktion ist mir dabei eine enge und partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den weiteren Vertriebsdirektionen besonders wichtig, um Produktmanagement und Vertrieb noch stärker zu verzahnen, gemeinsam tragfähige Lösungen zu entwickeln und so nachhaltiges Wachstum der Key Accounts zu sichern."Pressekontakt:Münchener Verein VersicherungsgruppeMaximilian ZieglerPressereferentZentrale Unternehmenskoordination und PressePettenkoferstr. 1980336 MünchenTel.: 089/51 52 1338Ziegler.Maximilian@muenchener-verein.dewww.muenchener-verein.deOriginal-Content von: Münchener Verein Versicherungsgruppe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/60945/6222126