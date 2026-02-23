Wien (www.fondscheck.de) - Die Verbreitung von börsengehandelten Fonds (ETFs), die Elemente des aktiven Managements umfassen, nimmt zu, so die Experten von "FONDS professionell".Zu diesem Ergebnis komme eine Umfrage des Analysehauses Research in Finance. Demnach würden bereits rund 50 Prozent der Investoren, die ETFs im Portfolio hätten, auch aktive Varianten nutzen. Rund 20 Prozent würden den Schritt erwägen, weitere 20 Prozent seien nur unentschlossen. Der Rest lehne den Einsatz aktiver ETFs ab. Generell würden Investoren aber vorerst nur in geringer Dosierung zu aktiven ETFs greifen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
