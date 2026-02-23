Wien (www.fondscheck.de) - Die Kapital-Servicegesellschaft Axxion hat den Aktienfonds WMX Top Europe aufgelegt, so die Experten von "FONDS professionell".Beraten werde der Fonds von WMX Capital mit Sitz im baden-württembergischen Geislingen. Hinter dieser im vergangenen Jahr gegründeten Investmentboutique stünden Moritz Walz, der als Analyst für Discover Capital tätig sei, und Felix Neumann, der in der Vergangenheit für das Heidelberger KI-Start-up Aleph Alpha gearbeitet habe. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
