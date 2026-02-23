Dominik Freund ist einer der Mitgründer und seitdem Geschäftsführer des EV-Payment-Startups ev-pay. Jetzt haben sich Freund und die Gesellschafter gemeinsam darauf verständigt, dass er seinen Posten in der Geschäftsführung niederlegt. Seine bisherigen Aufgaben werden künftig von den verbleibenden Geschäftsführern Felix Blum und David Berlitz übernommen, wodurch die operative Kontinuität des Unternehmens sichergestellt sei, heißt es in der Mitteilung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
