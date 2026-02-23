PowerCo, die Volkswagen-Tochter für die Batterieproduktion, und die Gewerkschaft IG Metall haben sich auf eine Beschäftigungssicherung verständigt. Damit sind die rund 2.000 Beschäftigten in Salzgitter bis Ende 2030 vor betriebsbedingten Kündigungen geschützt. Die Beschäftigungssicherung ist Teil eines neuen Tarifpakets, welches die Gewerkschaft und das Unternehmen ausgehandelt haben, wie die IG Metall Bezirk Niedersachsen und Sachsen-Anhalt mitteilt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
