Aktuell müssen Anleger die jüngsten Entwicklungen in Sachen Straf- und Importzölle der USA verdauen. Nachdem der Oberste Gerichtshof diese kurz vor dem Wochenende kassiert hatte, kündigte Präsident Donald Trump umgehend neue Maßnahmen an. Diese Lage befeuert weiterhin die Sektorrotation. Einen dynamischen Titel für dieses Umfeld finden Anleger jetzt beim Coca-Cola-Partner.Hinter dem weltbekannten roten Logo der Coca-Cola Company steht ein komplexes System von Abfüllpartnern - und kein anderer ist ...Den vollständigen Artikel lesen ...
