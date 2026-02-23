EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Deutsche Post AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Deutsche Post AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 05.03.2026
Ort: https://group.dhl.com/de/investoren/ir-download-center.html
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 05.03.2026
Ort: https://group.dhl.com/en/investors/ir-download-center.html
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 05.03.2026
Ort: https://group.dhl.com/de/investoren/ir-download-center.html
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 05.03.2026
Ort: https://group.dhl.com/en/investors/ir-download-center.html
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 05.08.2026
Ort: https://group.dhl.com/de/investoren/ir-download-center.html
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 05.08.2026
Ort: https://group.dhl.com/en/investors/ir-download-center.html
