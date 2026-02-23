Manchmal fühlt sich der Krypto-Markt an, als würde er gleichzeitig vergessen und überreagieren. Genau in solchen Momenten lohnt es sich, langsamer zu denken als der Kursverlauf - auch wenn das gegen den Reflex der meisten Anleger geht. Der Absturz, der niemanden überraschen sollte - und es trotzdem tut Wir schauen auf die Kurse, wie wir es seit Jahren tun. Vielleicht zu lange. Vielleicht auch genau lange genug, um zu wissen: Märkte wiederholen keine ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de