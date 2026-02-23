EQS-Ad-hoc: HAMBORNER REIT AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung/Prognose / Gesamtjahr

HAMBORNER REIT AG: Anpassung der Portfoliostrategie und Prognose für das Geschäftsjahr 2026



23.02.2026 / 14:12 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





HAMBORNER REIT AG, Goethestraße 45, 47166 Duisburg, 23. Februar 2026



Ad-hoc-Mitteilung gemäß Artikel 17 MMVO HAMBORNER REIT AG: Anpassung der Portfoliostrategie und Prognose für das Geschäftsjahr 2026 Vor dem Hintergrund der anhaltenden strukturellen Veränderungen im Büromarkt und auf Basis einer strategischen Analyse hat der Vorstand der HAMBORNER REIT AG in enger Abstimmung mit dem Aufsichtsrat eine Anpassung der Portfoliostrategie beschlossen. Künftig wird die Gesellschaft ihren strategischen Fokus auf Einzelhandelsimmobilien im Bereich der Nahversorgung sowie Baumärkte ausrichten. In diesem Zusammenhang wird das Ankaufsprofil gezielt erweitert, unter anderem durch Aufnahme von Core Plus Immobilien sowie hinsichtlich Losgrößen, Mieterstruktur sowie regionaler Standorte innerhalb Deutschlands, um zusätzliche Wachstums- und Diversifikationspotenziale zu erschließen. Mit der strategischen Neuausrichtung verbindet sich das mittelfristige Ziel, den Büroanteil am Gesamtportfoliovolumen auf 10 bis 20 % zu reduzieren. Die Anpassung soll sukzessive und ergebnis- bzw. wertoptimiert erfolgen und sieht eine schrittweise Substitution ausgewählter Büroobjekte durch Einzelhandelsimmobilien vor. Darüber hinaus hat der Vorstand der Gesellschaft am heutigen Tag die folgende Umsatz- und Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2026 verabschiedet: Miet- und Pachterlöse: 87,5 - 89,5 Mio. Euro

(Aktuelle Prognose für das Geschäftsjahr 2025: 89,5 - 90,5 Mio. Euro)



(Aktuelle Prognose für das Geschäftsjahr 2025: 89,5 - 90,5 Mio. Euro) Funds from Operations (FFO): 38,0 - 42,0 Mio. Euro

(Aktuelle Prognose für das Geschäftsjahr 2025: 44,0 - 46,0 Mio. Euro) Die voraussichtliche Verminderung der Erlöse aus Mieten und Pachten gegenüber dem Vorjahr ist im Wesentlichen auf die im Geschäftsjahr 2025 erfolgten Veräußerungen von Bestandsimmobilien zurückzuführen. Der prognostizierte Rückgang des operativen Ergebnisses (FFO) resultiert zum einen aus den verminderten Mieterlösen aufgrund von Objektveräußerungen, zum anderen aus gegenüber dem Vorjahr erhöhten Kostenbelastungen, insbesondere im Bereich der Instandhaltung (u.a. Mieterausbauten), der laufenden Betriebsaufwendungen sowie des Zins- und Personalaufwands. In Anbetracht der weiterhin bestehenden Unsicherheiten und eingeschränkten Dynamik am Immobilientransaktionsmarkt berücksichtigt die Prognose keine Portfolioveränderungen im weiteren Jahresverlauf. HAMBORNER REIT AG Der Vorstand

Mitteilende Person: Christoph Heitmann

Head of Capital Markets, Financing & Sustainability

info@ir.hamborner.de

+49 (0)203 5440532

DISCLAIMER Diese Mitteilung wurde von der HAMBORNER REIT AG (nachfolgend "HAMBORNER") ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Die Mitteilung kann Aussagen, Schätzungen, Meinungen und Vorhersagen in Bezug auf die erwartete zukünftige Entwicklung der HAMBORNER ("zukunftsgerichtete Aussagen") enthalten, die verschiedene Annahmen wiedergeben betreffend z. B. Ergebnisse, die aus dem aktuellen Geschäft der HAMBORNER oder von öffentlichen Quellen abgeleitet wurden, die keiner unabhängigen Prüfung oder eingehenden Beurteilung durch HAMBORNER unterzogen worden sind und sich später als nicht korrekt herausstellen könnten. Alle zukunftsgerichteten Aussagen geben aktuelle Erwartungen gestützt auf den aktuellen Businessplan und verschiedene weitere Annahmen wieder und beinhalten somit nicht unerhebliche Risiken und Unsicherheiten. Alle zukunftsgerichteten Aussagen sollten daher nicht als Garantie für zukünftige Performance oder Ergebnisse verstanden werden und stellen ferner keine zwangsläufig zutreffenden Indikatoren dafür dar, dass die erwarteten Ergebnisse auch erreicht werden. Alle zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf den Tag der Ausgabe dieser Mitteilung an die Empfänger. Es obliegt den Empfängern dieser Mitteilung, eigene genauere Beurteilungen über die Aussagekraft zukunftsgerichteter Aussagen und diesen zugrundeliegenden Annahmen anzustellen. HAMBORNER schließt jedwede Haftung für alle direkten oder indirekten Schäden oder Verluste bzw. Folgeschäden oder -verluste sowie Geldbußen, die den Empfängern durch den Gebrauch der Mitteilung, ihres Inhaltes, insbesondere aller zukunftsgerichteten Aussagen, oder im sonstigen Zusammenhang damit entstehen könnten, soweit gesetzlich zulässig aus. HAMBORNER gibt keine Garantie oder Zusicherung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) in Bezug auf die Informationen in dieser Mitteilung. HAMBORNER übernimmt keine Verpflichtung, die Informationen, zukunftsgerichtete Aussagen oder Schlussfolgerungen in dieser Mitteilung zu aktualisieren oder zu korrigieren oder nachfolgende Ereignisse oder Umstände aufzunehmen oder Ungenauigkeiten zu berichtigen, die nach dem Datum dieser Mitteilung bekannt werden.



Ende der Insiderinformation



23.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News