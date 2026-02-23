EQS-News: Hach / Schlagwort(e): ESG/Produkteinführung

Hach stellt den Phosphat-Analysator NP6000sc vor, der neue Maßstäbe in Sachen Zuverlässigkeit setzt und die Einhaltung von Vorschriften für Wasseraufbereitungsanlagen vereinfacht



DÜSSELDORF, Deutschland, 23. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Heute gab Hach die Markteinführung des Phosphat-Analysators NP6000sc bekannt, einer Lösung der nächsten Generation, die neue Maßstäbe in der Nährstoffüberwachung für Wasseraufbereitungsanlagen setzen soll. Der NP6000sc wurde speziell für Versorgungsunternehmen entwickelt, die mit Problemen hinsichtlich der Datenzuverlässigkeit, Ausfallzeiten von Analysegeräten und umfangreichen Wartungsanforderungen konfrontiert sind. Er bietet eine verbesserte Genauigkeit, eine erhöhte Betriebszeit und optimierte Arbeitsabläufe. Diese Verbesserungen ermöglichen es Wasserversorgungsfachleuten, die gesetzlichen Standards konsequent einzuhalten. Aufbauend auf dem bewährten Erbe des Phosphax sc-Analysators von Hach bietet der NP6000sc mehrere Verbesserungen des Arbeitsablaufs. Seine verbesserte Stichprobenfunktion synchronisiert die Messungen zwischen Labor- und Online-Analysatoren, wodurch Diskrepanzen reduziert werden und die Audit-Bereitschaft unterstützt wird. Der neue FX6-Filter ist 75 % leichter als frühere Modelle, wodurch die Wartung sicherer und einfacher wird. Die Innovation des NP6000sc Phosphat-Analysators sorgt für mehr Vertrauen in die Prozessleistung durch kontinuierliche, präzise Messungen in drei Bereichen (0,015-75 mg/l), sodass Bediener direkt im Prozess eine Genauigkeit auf Laborqualität erreichen können. Der NP6000sc löst dieses Problem direkt durch ein innovatives Filtersystem und ein optimiertes Design, das die Reinigungshäufigkeit von einmal pro Monat auf einmal alle drei Monate verlängert. Außerdem verbessert er die Wartungsfreundlichkeit, da die Reagenzflaschen nun bequem von vorne zugänglich sind, sodass bei routinemäßigen Wechseln keine internen elektrischen Komponenten freigelegt werden müssen. Zusammen reduzieren diese Verbesserungen die Ausfallzeiten und helfen den Betreibern, ihre Personalressourcen im Vergleich zu früheren Modellen effizienter zu nutzen. "Unsere Kunden haben deutlich gemacht, vor welchen Herausforderungen sie stehen - Ausfallzeiten, Wartung und Compliance-Anforderungen", sagte Nicole Puhl, Vice President of Product & Strategy bei Hach. "Der NP6000sc wurde entwickelt, um diesen Anforderungen direkt gerecht zu werden. Mit dem NP6000sc verbessern wir nicht nur den Phosphax, sondern definieren neu, was Betreiber von einem Nährstoffanalysator erwarten sollten. Längere Betriebszeiten, intelligentere Automatisierung und zuverlässige Datengenauigkeit geben den Teams das Vertrauen, ihre Anlagen jeden Tag effizienter zu betreiben." Mit der Einführung des NP6000sc setzt Hach sein Engagement fort, Wasserfachleute mit zuverlässigen, benutzerfreundlichen und zukunftsfähigen Lösungen zur Nährstoffüberwachung auszustatten, die eine sichere Entscheidungsfindung und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften unterstützen. Weitere Informationen finden Sie unter https://tinyurl.com/nhhpttzn . Medienkontakt: Crystal Allen, Hach VP Global Marketing, crystal.allen@hach.com Informationen zu Hach Hach, ein weltweit tätiges Unternehmen für Wasseranalyse und Innovation, entwickelt zuverlässige, präzise Instrumente und Chemikalien, welche die Wasserqualität für Menschen auf der ganzen Welt sicherstellen. Hach verbessert die Wasseranalyse durch Produkte, die unserer Kundschaft Lösungen für verschiedene Branchen wie Kommunal-, Lebensmittel-, Energie- und Produktionswirtschaft bieten. Hach ist ein operatives Unternehmen von Veralto, das seit Oktober 2023 an der Börse notiert ist. Hach bietet ein breites Portfolio an Wasseranalyse- und differenzierten Wasseraufbereitungslösungen, welche die Qualität der wichtigsten Ressource unserer Welt sicherstellen. Besuchen Sie www.Hach.com , um mehr zu erfahren. Video - https://mma.prnewswire.com/media/2917061/np6000_pov.mp4 Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1294889/5779162/Hach_Logo.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/hach-stellt-den-phosphat-analysator-np6000sc-vor-der-neue-maWstabe-in-sachen-zuverlassigkeit-setzt-und-die-einhaltung-von-vorschriften-fur-wasseraufbereitungsanlagen-vereinfacht-302693950.html



