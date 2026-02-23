München (ots) -
"maischberger" mit diesen Themen und diesen Gästen:
Die Gäste:
Annalena Baerbock (B'90/Die Grünen, Präsidentin der UN-Generalversammlung)
Thorsten Frei (CDU, Kanzleramtsminister)
Ines Schwerdtner (Die Linke, Parteivorsitzende)
Oliver Kalkofe (Comedian und Autor)
Stephan Stuchlik (ARD-Hauptstadtstudio)
Susanne Gaschke (Neue Zürcher Zeitung)
Internationale Ordnung und Rolle der Vereinten Nationen
Im Studio: die Präsidentin der UN-Generalversammlung und ehemalige Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (B'90/Die Grünen).
Sozialreformen und deutsche Aufrüstung
Im Gespräch: Kanzleramtsminister Thorsten Frei (CDU) und die Parteivorsitzende Ines Schwerdtner (Die Linke).
Es kommentieren: der Comedian und Autor Oliver Kalkofe, der ARD-Hauptstadtkorrespondent Stephan Stuchlik und die Autorin der Neuen Zürcher Zeitung, Susanne Gaschke.
