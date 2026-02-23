Ismaning (ots) -Der Wecker klingelt, und der Kopf ist längst im Sprintmodus. Präsentation um zehn, Sportbeutel fürs Kind, Elternabend, Einkauf, Deadlines. Noch bevor der erste Schluck Kaffee wirkt, fühlt sich der Tag wie ein Dauerlauf an. Mental Load heißt dieses unsichtbare Gedankenkarussell, das insbesondere viele Frauen täglich antreibt - und erschöpft.Wer Job, Familie, Rundum-Organisation und oft auch noch Pflegeaufgaben unter einen Hut bringt, läuft innerlich nicht selten im Daueralarm. Die Folgen: verspannte Schultern, kreisende Gedanken, Müdigkeit trotz ausreichend Schlaf. Der Körper sendet Signale, wenn die Belastung zum Dauerzustand wird.Innere Anspannung als Dauerzustand geht an die SubstanzWenn Stress kein Ausnahmezustand mehr ist, sondern Alltag, reagiert der Körper über kurz oder lang. Die Gedanken kreisen, Schultern verhärten sich, der Nacken zieht, Spannungskopfschmerzen treten auf. Hinzu kommt eine diffuse Erschöpfung, die sich selbst am Wochenende - manchmal nicht einmal im Urlaub - vollständig vertreiben lässt. "Du musst dich mal entlasten" ist schnell gesagt, lässt sich aber im echten Leben oft nur schwer umsetzen.Was viele nicht wissen: Gerade in stressigen Phasen sind bestimmte Mikronährstoffe besonders gefragt - vor allem Magnesium und ausgewählte B-Vitamine.- Magnesium trägt zur normalen Funktion von Muskeln und Nervensystem bei und unterstützt die Verringerung von Müdigkeit und Erschöpfung. Bei innerer Anspannung hilft es zudem, die Muskulatur zu entspannen - eine wichtige Voraussetzung für körperliches Wohlbefinden.- Die Vitamine B1, B2, B6 und B12 gelten nicht umsonst als "Nervenvitamine". Sie tragen zu einem normalen Energiestoffwechsel und zu einer normalen Funktion des Nervensystems bei - und schaffen damit eine Basis für mentale Stabilität in fordernden Zeiten.Doch genau dann, wenn der Alltag besonders viel fordert, bleibt eine mineralstoffbewusste Ernährung häufig auf der Strecke. Der Körper läuft im Hochleistungsmodus, ohne die passende Unterstützung zu bekommen. Dabei lässt sich hier gezielt gegensteuern.Mineralstoffspezialist Protina bietet mit Magnesium-Diasporal Pro Muskeln und Nerven eine Kombination aus hochdosiertem Magnesium und einem Vitamin-B-Komplex, die speziell auf die Bedürfnisse von Muskeln und Nervensystem abgestimmt ist. Diese alltagstaugliche Zusammensetzung ist als praktische Direktsticks und als 2-Phasen-Depot-Tablette mit zeitverzögerter Freisetzung erhältlich. Das ist eine gute Option, wenn der Alltag besonders viel fordert. Der Körper bekommt damit eine passende Unterstützung, wenn er im Hochleistungsmodus ist.Resilienz im Alltag stärkenResilienz bedeutet nicht, alles perfekt zu schaffen und alles klaglos zu stemmen. Resilienz heißt, die eigenen Ressourcen bewusst zu stärken, bevor sie erschöpft sind. Damit aus Dauerstrom wieder Gelassenheit werden kann. Und Alltags-Heldinnen auch dann standfest bleiben, wenn von ihnen viel verlangt wird.Mehr Informationen unter www.diasporal.com.Magnesium-Diasporal Pro Muskeln und Nerven (Protina): Hochdosierte Vitalstoffkombination aus Magnesium und den Vitaminen B1, B2, B6 und B12. Vegan, zucker-, gluten- und lactosefrei. Für herausfordernde Zeiten.Pressekontakt:Protina Pharmazeutische GmbHManagerin Public RelationsDiana SchmautzAdalperostraße 3785737 IsmaningTel.: +49 (0)89 996 553 221Mail: schmautz.diana@protina.deURL: www.protina.comOriginal-Content von: Protina Pharmazeutische GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/79747/6222174