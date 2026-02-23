Mainz (ots) -
Woche 13/26
Samstag, 21.03.
Bitte Programmänderung beachten:
6.00 Die sieben großen Lügen der Geschichte
Deutschland 2019
"Terra X History: Die Killer des Kremls. Moskaus mysteriöse Morde." entfällt
(weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen)
Bitte Programmänderung beachten:
0.45 besseresser: Fragwürdiges US-Food
Sebastian Lege packt aus
Deutschland 2024
"besseresser: Die miese McPlant-Show" entfällt
(weiterer Ablauf ab 1.15 Uhr wie vorgesehen)
Montag, 23.03.
Bitte Programmergänzung beachten:
5.00 Terra X
Giganten der Kunst - Michelangelo
Deutschland 2022
(weiterer Ablauf ab 5.45 Uhr wie vorgesehen)
Dienstag, 24.03.
Bitte Programmänderung beachten:
7.00 Hollywood Stories
Benedict Cumberbatch
Frankreich 2023
"The True Story of Sabrina Carpenter" entfällt
(weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen)
Mittwoch, 25.03.
Bitte Programmänderung beachten:
7.00 ZDF-History
Roms Rache - Die Schlacht im Harz
Deutschland 2011
"ZDF-History: Henker, Hexen und Vampire - Die Geschichte der Unheimlichen" entfällt
(weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen)
