Die Aktie des Elektroauto-Herstellers Rivian hat zuletzt deutlich korrigiert. Vom Zwischenhoch bei 22,47 Dollar ging es bis auf 15,27 Dollar nach unten. Dabei hatte der Hersteller von Elektro-SUVs und Pick-ups einen Ausblick für 2026 gegeben, der im Mittel über den Erwartungen der Analysten lag. Rivian teilte zudem mit, dass die Auslieferungen des R2 SUVs voraussichtlich im zweiten Quartal beginnen werden.Rivian will nach einer ersten Testproduktion im zweiten Quartal 2026 mit der Serienfertigung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
