Barcelona, 23. Februar 2026 - ID Finance, ein führendes Fintech-Unternehmen in Spanien, wurde für das Jahr 2026 erneut als Great Place to Work zertifiziert. Die Auszeichnung basiert auf einer unabhängigen Bewertung der Arbeitsplatzkultur durch die Mitarbeitenden und bestätigt das kontinuierliche Engagement des Unternehmens für ein vertrauensbasiertes und inklusives Arbeitsumfeld an seinen internationalen Standorten. Grundlage ist eine anonyme und vertrauliche Befragung, in der Mitarbeitende zentrale Aspekte der Arbeitsplatzkultur wie Glaubwürdigkeit, Respekt, Fairness und Zugehörigkeitsgefühl bewertet haben. Das Ergebnis unterstreicht den fortlaufenden Fokus des Unternehmens auf ein positives und inklusives Arbeitsumfeld sowie die Förderung der beruflichen Weiterentwicklung innerhalb der Organisation. Ana Paola Lozano, Global Head of HR bei ID Finance, sagte: "Die erneute Auszeichnung ist ein wichtiger Meilenstein und spiegelt die Kontinuität unserer Bemühungen wider, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, in dem unsere Mitarbeiter sich wertgeschätzt fühlen, ernst genommen werden und in ihrer beruflichen Entwicklung unterstützt werden. Das Feedback unserer Mitarbeiter bleibt eine zentrale Grundlage für die Weiterentwicklung unserer Arbeitsbedingungen und unserer Unternehmenskultur." Miguel López, Head of HR bei ID Finance Spanien, ergänzte: "Diese Anerkennung zeigt, wie wichtig es uns ist, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, mit dem sich unsere Mitarbeiter identifizieren können. Die Rückmeldungen unserer Mitarbeiter bleiben eine zentrale Grundlage, da ihre Erfahrungen wesentlich zu einem positiven Arbeitsumfeld und zur langfristigen Entwicklung des Unternehmens beitragen." In den letzten Jahren hat das Unternehmen eine bedeutende Anzahl strategischer Talente integriert, die zur Verbesserung der Unternehmensleistung beitragen und die kontinuierliche Weiterentwicklung seiner proprietären Technologieplattform unterstützen. Das Great Place to Work Programm zeichnet Organisationen aus, die auf Grundlage des direkten Feedbacks ihrer Mitarbeiter konsequent eine positive Arbeitsplatzkultur schaffen.



Über Great Place to Work

www.greatplacetowork.es/ Great Place to Work ist ein Beratungsunternehmen, das seit über 30 Jahren mit Unternehmen weltweit zusammenarbeitet, um hochvertrauensvolle und leistungsstarke Arbeitsplatzkulturen zu identifizieren, aufzubauen und zu erhalten. Es hilft Organisationen dabei, bessere Arbeitsplätze zu werden. Über ID Finance

www.idfinance.com ID Finance ist ein führendes Fintech-Unternehmen in Spanien und Mexiko, das sich auf innovative Finanzlösungen spezialisiert hat. Mit einem multidisziplinären Team fördert ID Finance Innovation, indem es eine Unternehmenskultur unterstützt, in der jede Idee zählt, und ein Umfeld des Vertrauens sowie der Freiheit zur Entwicklung kreativer Lösungen schafft, die das volle Potenzial jedes Teammitglieds freisetzen. Mit einem starken Engagement für verantwortungsvolle Praktiken erzielt das Unternehmen kontinuierlich solide Finanzergebnisse und hält dabei höchste Standards in Bezug auf Integrität und Kundenzufriedenheit ein. Seine wegweisenden Finanzlösungen wurden für ihre Verbesserung der finanziellen Inklusion und des Wohlbefindens anerkannt. Im Jahr 2023 erhielt das Unternehmen den ESG Inclusive Financial Solutions Award von Capital Finance International und wurde zudem bei den Financial Innovation Awards 2024 als Most Disruptive Fintech ausgezeichnet.



