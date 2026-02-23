Olpe (ots) -In vielen Bestandsgebäuden, insbesondere in hygienisch und sicherheitstechnisch sensiblen Bereichen wie Kitas, Schulen, Senioren- und Pflegeheimen sowie Kliniken, fehlt es oft an einem effektiven Verbrühungsschutz am Waschtisch. Dabei fordern gesetzliche Vorgaben, wie die europäische Norm EN 806-2, einen wirksamen Schutz gegen zu hohe Wassertemperaturen. Das SCHELL Eckventil-Thermostat bietet hierfür eine effiziente und wirtschaftliche Lösung, um diese Sicherheitslücke zu schließen.Das Risiko ist immens: Bei einer Wassertemperatur von 60 °C können Kinder bereits nach etwa drei Sekunden schwere Verbrühungen erleiden. Aber auch ältere Menschen und Personen mit sensorischen, motorischen oder kognitiven Einschränkungen sind gefährdet: Sie haben zum Beispiel ein deutlich langsameres Reaktionsvermögen oder ein eingeschränktes Temperaturempfinden, und gehören somit, neben Kindern, zu den schutzbedürftigsten Nutzergruppen. Neben direkten Hautschädigungen besteht bei einer unkontrollierten Heißwasserentnahme auch die Gefahr von Fluchtreaktionen, die zu Stürzen und Verletzungen führen können. Das SCHELL Eckventil-Thermostat ist für Gebäudebetreiber die ideale, praxisgerechte Lösung für die Nachrüstung oder Renovierung im Bestand, da es den zuverlässigen Verbrühungsschutz herstellt, ohne dass die vorhandenen Armaturen demontiert oder ausgetauscht werden müssen. Unkompliziert und schnell wird es direkt auf vorhandene Eckventile mit G 3/8 Abgang montiert und sorgt für verlässlichen, gradgenauen Verbrühungsschutz und eine maximale Wassertemperatur. Dank seiner praxisgerechten Bauform lässt sich das Thermostat auch unter beengten Einbaubedingungen einfach montieren.Konstante Warmwassertemperatur und Verbrühungsschutz bei KaltwasserausfallAls vollwertige, thermostatische Armatur nach EN 1111 gewährleistet das Produkt eine konstante Warmwassertemperatur bis zur maximal eingestellten Auslauftemperatur - und das auch bei Druck- und Temperaturschwankungen im Netz. Ein zusätzliches Plus an Sicherheit ist der zuverlässige Verbrühungsschutz bei Kaltwasserausfall: Bei einer Unterbrechung des Kaltwasserzulaufs erfolgt eine sofortige, automatische Sicherheitsabschaltung des Wasserflusses. Ein weiterer wichtiger Vorteil ist die manipulationsgeschützte Einstellbarkeit der maximalen Auslauftemperatur. Diese kann beispielsweise gemäß den Anforderungen der DIN EN 806-2 auf sichere 43 °C begrenzt werden. Die Einstellung erfolgt verdeckt unter einer Abdeckkappe und lässt sich nur mit Werkzeug durchführen.Hygiene-Pluspunkt: Thermische Desinfektion einfach integriertNeben dem Verbrühungsschutz trägt das Eckventil-Thermostat von SCHELL auch entscheidend zur Trinkwasserhygiene bei. Das Produkt ermöglicht die Durchführung einer thermischen Desinfektion. Die Umstellung auf den Desinfektionsmodus ist, wie die Temperatureinstellung, manipulationsgeschützt und nur mit Werkzeug möglich. Ein großer Komfortvorteil für Betreiber und Wartungspersonal: Nach Durchführung der thermischen Desinfektion kann die Armatur einfach wieder in den Regelbetrieb zurückgesetzt werden. Die ursprünglich eingeregelte Betriebstemperatur bleibt dabei erhalten und muss nicht erneut eingestellt werden. Darüber hinaus verfügt das Eckventil-Thermostat über integrierte Rückflussverhinderer (Typ EB nach EN 1717) im Kalt- und Heißwasserzulauf. Diese beugen Querströmungen zwischen Kaltwasser (PWC) und Warmwasser (PWH) vor, die eine potenzielle hygienische Gefahr darstellen, und tragen somit zur hohen hygienischen Sicherheit des Gesamtsystems bei. Die Rückflussverhinderer sind gemäß DIN EN 806-5 austauschbar, was die einfache Wartung sicherstellt.Unkomplizierte Montage: Schnell, einfach und platzsparendDas SCHELL Eckventil-Thermostat wurde bewusst für enge Einbaubedingungen konzipiert. Dank seiner praxisgerechten und platzsparenden Bauform ist es auch ideal für die Nachrüstung an kleineren Waschtischen geeignet, wie sie oft in Kindergärten oder WC-Anlagen im Bestand vorkommen. Die Montage wird durch die Anordnung der Anschlüsse erleichtert: Die drei Anschlussstutzen liegen nicht hintereinander, was eine schnelle, werkzeugfreundliche Installation ermöglicht.FazitDas SCHELL Eckventil-Thermostat ist die professionelle und wirtschaftliche Antwort auf die steigenden Sicherheits- und Hygieneanforderungen im Gebäudebestand. Das Produkt vereint zuverlässige Normerfüllung, einfache Installation und höchste Sicherheit. Der Verzicht auf einen Armaturenaustausch macht das Thermostat zur idealen Lösung, um Bestandsbauten schnell und effizient verbrühungssicher zu renovieren.Pressekontakt:SCHELL GmbH & Co. KGBirgit Munz02761 - 8920birgit.munz@schell.euOriginal-Content von: SCHELL GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/153464/6222204