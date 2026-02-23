© Foto: Christoph Dernbach - dpaDer US-Milliardär Stanley Druckenmiller stockt seine Beteiligung an zwei Aktien der Magnificent 7 auf und reduziert gleichzeitig sein Engagement im Bankensektor.Big-Tech rein, aber nicht alles: Das ist die Devise bei Druckenmillers Portfolio. Aus den neuesten 13F-Daten geht hervor, dass das Duquesne Family Office seine Beteiligung an Alphabet um 277 Prozent auf 385.000 Aktien erhöht hat. Auch bei Amazon ist sein Engagement deutlich gestiegen: Mit einem Zukauf von 737.940 Aktien erhöhte er seinen Anteil am E-Commerce-Riesen um 69 Prozent. Druckenmiller trennte sich unterdessen von seinen Positionen der Citigroup, Bank of America und Capital One. Aus den Unterlagen geht hervor, dass das …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE