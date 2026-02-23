In den vergangenen zwölf Monaten glänzte die Alphabet-Aktie mit einem Plus von 75 Prozent. Doch die jüngste Korrektur hat bei vielen Anlegern für Verunsicherung gesorgt. Nun setzt die US-Bank Wells Fargo ein deutliches Zeichen und ruft ein Kursziel von 387 Dollar aus. Die Analysten stützen sich dabei auf drei Kernfaktoren, die Alphabet zum unangefochtenen Gewinner im Bereich der Künstlichen Intelligenz machen sollen. Gelingt der Aktie damit der große Befreiungsschlag?Den vollständigen Artikel lesen ...
