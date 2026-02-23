Templum Fine Art Auctions

Modigliani als Highlight von großer internationalen Auktion von Templum



23.02.2026 / 15:40 CET/CEST

Die Auktion, die am 25. Februar in Barcelona stattfindet, ist einer der wichtigsten Termine in der europäischen Kunstsaison. Templum Fine Art Auctions präsentiert eine einzigartige Auswahl an Werken aus mehreren Jahrhunderten Kunstgeschichte, die von der Spätgotik bis hin zur zeitgenössischen Kunst reichen, darunter Stücke von außergewöhnlicher historischer Bedeutung Barcelona, Spanien Templum Fine Art Auctions plant eine der ambitioniertesten Auktionen der Saison am 25. Februar in Barcelona, die eine sorgfältig kuratierte Auswahl an Stücken von der Spätgotik bis hin zu zeitgenössischer Kunst umfasst. Der Katalog und die darin präsentierten Stücken überzeugen mit ihrer außergewöhnlichen Qualität, geschichtlicher Relevanz und internationaler Vielfalt. Zu den interessantesten Losen zählt ein außergewöhnlicher Akt von Amedeo Modigliani , der um das Jahr 1918 gemalt wurde. Er gehört zu einem gefeierten Zyklus von Nus, die der Künstler an seinem Lebensende schuf. Das Werk befand sich bisher in europäischen Sammlungen und ist mit Dokumentation und einer Registrierung im Archives Légales Amedeo Modigliani ausgestattet. Als eines der zentralen Highlights der Auktion liegt sein Startpreis bei 2.500.000 €. Ein weiterer Vertreter aus dem 20. Jahrhundert ist Three Jackies (1964), ein Triptychon von Andy Warhol , das Teil seiner legendären Serie ist, die er Jacqueline Kennedy nach dem Attentat auf Präsident John F. Kennedy widmete. Das Werk beinhaltet eine dokumentierte Provenienz, die bis in die 70er Jahre zurückreicht, und steht in direkter Verbindung zu Warhols erster Factory in New York, was seine historische Bedeutung im Kontext des Pop Art unterstreicht. Zum Verkauf stehen außerdem ein beeindruckendes Gemälde, das dem Meister von Guebwiller zugeschrieben wird, der im 15. Jahrhundert im Rheinland aktiv war, ein raffiniertes Beispiel für den Stil der internationalen Spätgotik; eine lebhafte Avantgarde-Szene von Natalia Goncharova , etwa aus der Zeit 1912-1913, entstanden am Höhepunkt ihrer Experimente mit der russischen Avantgarde; sowie ein Frühwerk von Théodore Géricault, das im Kontext seiner akademischen Studien der Rubensschen Modelle steht, mit einem Preis von 175.000 €. Die Auswahl wird ergänzt durch flämische Arbeiten aus dem 16. Jahrhundert, katalanische Gemälde aus dem späten 19. Jahrhundert und historische Kuriositäten aus dem 19. Jahrhundert, womit eine außergewöhnliche Reise durch wichtige Momente der Kunstgeschichte geschaffen wird. Mit dieser Auktion festigt Templum Fine Art Auctions seine Position als eines der am stärksten international ausgerichteten Auktionshäuser Europas und unterstreicht die Spezialisierung auf Werke mit klarer Provenienz, ausführlicher Dokumentation und hoher künstlerischer Qualität. Kontakt Carles Viñas Templum Fine Art Auctions +34 935 643 445 admin@templumauctions.es



