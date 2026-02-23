Frankfurt (www.anleihencheck.de) - An den europäischen Rentenmärkten haben sich Kursbewegungen im Verlauf der letzten Woche in engen Grenzen gehalten, so die Analysten der DekaBank.Per Saldo sei die Woche mit nur wenig veränderten Renditen abgeschlossen worden. Das lange Ende der Zinskurve habe dabei ein klein wenig outperformen können. Bundesanleihen seien leicht hinter französischen (OATs) oder italienischen (BTPs) Staatsanleihen zurückgeblieben. Corporates hätten wie in der Vorwoche nicht ganz in der Performance mithalten können, der High Yield-Bereich habe aber von den hohen laufenden Kupons profitiert. (23.02.2026/alc/a/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
